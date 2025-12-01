Viceministras: ES lygiu diskutuosime dėl sprendimų, leisiančių numušti kontrabandinius balionus

„Šiandieną kelsime kaip atskirą klausimą dėl šitos situacijos. Mes prašysime tam tikrų inovatyvių sprendimų, kadangi puikiai suprantame, kad tai nėra toks technologiškai paprastas klausimas, tarkime, nuleidimas šitų balionų“, – žurnalistams prieš posėdį kalbėjo viceministras.
Paklaustas, kokios yra galimos inovatyvios priemonės, K. Aleksa tikino, jog žvelgiant iš krašto apsaugos sistemos pagrindinis tikslas yra balionus nuleisti, o tai techniškai – gana didžiulis iššūkis.
Pasak viceministro, galimą numušimą sunkina ir šiuo metu vyraujančios oro sąlygos.
„Bandome ir vertiname visokius sprendimus. Pasitelkėme ir partnerių paramą, ir vertiname, ką gali pasiūlyti mūsų artimiausi sąjungininkai“, – sakė jis.
K. Aleksos teigimu, nėra magiško sprendimo, kaip balionus nuleisti, tačiau siekiant kuo greitesnių sprendimų yra bendradarbiaujama su šalies verslu.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pirmadienį paskelbė, kad pažangiausius sprendimus, kaip kovoti su kontrabandinių balionų iš Baltarusijos ir bepiločių orlaivių grėsmėmis, pasiūlė bendrovės „IT logika“, „Teltonika“ ir „Dangaus šviesos“.
Pirmuoju etapu joms bus išmokėta po 100 tūkst. eurų prizas, antruoju – skelbiamas kvietimas tolesniam idėjų vystymui.
Skelbiama, kad bendrovės kol kas pateikė iš dalies „skirtingus, bet susijusius sprendimus“, kurie toliau bus testuojami – technologija turės gebėti balionus aptikti ir neutralizuoti. Veikiantį prototipą tikimasi turėti kitų metų vasarį.
Viceministras taip pat nurodė, jog ES Užsienio reikalų taryboje kels klausimą dėl politinio spaudimo Baltarusijai.
BNS rašė, jog dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Sostinės oro uoste laikinai orlaivių eismas buvo sustabdytas ir naktį iš penktadienio į šeštadienį bei naktį iš sekmadienio į pirmadienį.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka bei pastebi, jog jie specialiai leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.
Lietuva pasienyje su Baltarusija dislokavo oro gynybos bataliono padalinį, taip pat išbando technologines naujoves, siekiant numušti tiek dronus, tiek balionus, tačiau kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras BNS lapkritį teigė negalintis atsakyti, ar kariuomenė yra numušusi nors vieną balioną.
