Ketvirtadienį dėl koalicijos rinksis ir „Nemuno aušros“ valdyba

„Rytoj šauksime savo partijos valdybos narius. Irgi pamėginsime pasišnekėti, ką reikėtų dar papildyti“, – po trečiadienio vakarą vykusio susitikimo su „valstiečiais“ ir socialdemokratais sakė „Nemuno aušros“ lyderis.
„Rytoj, poryt turėsim aiškesnį vaizdą, kaip partijos sprendimą priiminės, kam taryba, kam prezidiumas. Kam valdyba rinksis”, – sakė politikas.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienio vidurdienį – su „valstiečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
