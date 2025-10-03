Klausimų apie Krymą sulaukęs Adomavičius: nežaiskime tų žaidimų

„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – penktadienį publikuotame interviu portalui „Lrytas“ teigė ministras.
„Ne, nežaiskime tų žaidimų. Suprantate, reikia būti... Čia yra iki tol, kol yra riba sustoti. Ties čia reikia sustoti. Ties šitais klausimais“, – sakė jis.
Portalo teigimu, pasibaigus pokalbiui I. Adomavičius paprašė į klausimą, kieno yra Krymas, atsakyti dar kartą.
„Tai yra okupuota Ukrainos teritorija, kuri dabar yra Rusijoje“, – atsakydamas antrą kartą sakė „aušrietis“.
Paklaustas, kas jo vertinimu būtų Ukrainos pergalė, I. Adomavičius delsė atsakyti, teigė, kad šis klausimas turėtų būti adresuojamas ne jam.
„Čia toks atsakymas... Labai sunkus klausimas. Iš tikrųjų. Šiandien dienos kontekste tai – labai sunkus klausimas“, – sakė kultūros ministras.
„Tai tikriausiai geriausiai žino patys ukrainiečiai, kas yra jų pergalė. Ne mes. (...) Mes tik galime padėti, prisidėti. Mūsų pagalba gali padėti jiems atrasti tą pergalę. Bet tik jie tą pergalę gali įvardyti, kokia ta tikra jų pergalė galėtų būti. Negali atsakyti už kitą“, – kalbėjo jis.
Tačiau ministras pabrėžė, kad karą Ukraina laimėtų greičiau, jei šalyje būtų išspręsta korupcijos problema.
„Ukraina laimėtų karą daug greičiau, jeigu ten būtų suvaldyta korupcija. Mano pasidalinta Remigijaus (Žemaitaičio – BNS) žinutė buvo apie tai, kad jeigu mes ten suvaldytume korupciją, pati Ukraina suvaldytų korupciją, daugiau pinigų galėtų skirti gynybai. Ji greičiau, geriau, stabiliau apsigintų“, – tikino I. Adomavičius.
„Kaip kontroliuoti – tai čia jau ne kultūros ministro darbas. Pati Ukraina turi spręsti, kaip tai kontroliuojama“, – pridūrė jis.
Pasak ministro tokios kalbos nediskredituoja paramos kariaujančiai šaliai, kalbama apie tai, kad ir Lietuvą turėtų „padėti ne tik pinigais, bet ir informacija, žiniomis, skirti dar daugiau pagalbos susidorojant su korupcija.“
I. Adomavičius taip pat patvirtino planus, kad jo kaip kultūros ministro vienas pirmųjų vizitų bus į Ukrainą.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
