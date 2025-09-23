Konservatoriai, liberalai ir demokratai sutarė bendradarbiauti saugumo ir skaidrumo klausimais

Anot jų, ypatingas dėmesys bus skiriamas sprendimams, susijusiems su Lietuvos saugumu ir apginamumu, energetine nepriklausomybe, skaidriu valstybės valdymu.
„Šiuo trijų opozicinių partijų frakcijų susitarimu pabrėžiame, kad atsižvelgdami į dabartinę koalicijos sąrangą, sieksime dalykiškumo, konstruktyvumo ir valstybinių interesų gynimo“, – teigiama antradienį paskelbtame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Liberalų sąjūdžio frakcijų seniūnų pareiškime.
Opozicijos atstovai žada budriai stebėti dėl lojalumo Lietuvai abejonių keliančios valdančiųjų koalicijos veiksmus bei sprendimus Seimo salėje.
„Būdami įsitikinę, kad konstruktyvi ir atsakinga opozicija yra demokratiškai veikiančio parlamento pagrindas, susitarimu bendradarbiauti norime sustiprinti savo atstovaujamas pozicijas bei siekti bendrų, nacionaliniais interesais grįstų, tikslų“, – rašoma dokumente.
Jį prasirašė konservatorius Laurynas Kasčiūnas, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir demokratas Saulius Skvernelis.
Minėtos trys frakcijos Seime turi 55 atstovus iš 141.
