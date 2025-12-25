Hondūro prezidento rinkimų nugalėtoju paskelbtas Donaldo Trumpo remiamas Nasry Asfura

67 metų palestiniečių imigrantų sūnus N. Asfura nugalėjo kitą konservatyvų kandidatą, televizijos laidų vedėją Salvadorą Nasrallą (Salvadorą Nasralą), kuris reikalavo perskaičiuoti balsus dėl įtariamų pažeidimų. Rixi Moncada (Richi Monkada), teisininkė iš kairiosios „Libre“ partijos, kuri šiuo metu vadovauja vyriausybei, gerokai atsiliko ir liko trečia.
Praėjus kelioms minutėms po rezultatų paskelbimo, Jungtinės Valstijos pasveikino N. Asfuros išrinkimą teigdamos, kad tai padės sustabdyti nelegalią imigraciją.
„Tikimės bendradarbiauti su būsimąja administracija siekdami plėtoti mūsų dvišalį ir regioninį bendradarbiavimą saugumo srityje, nutraukti nelegalią imigraciją į Jungtines Valstijas ir stiprinti mūsų šalių ekonominius ryšius“, – sakoma valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijaus) pareiškime.
Užsitęsus šios Centrinės Amerikos šalies rinkimų balsų skaičiavimo procesui, M. Rubio paragino visas šalis „gerbti patvirtintus rezultatus, kad Hondūro valdžios institucijos galėtų greitai užtikrinti taikų valdžios perdavimą“.
Rezultatai buvo paskelbti praėjus daugiau nei trims savaitėms po lapkričio 30 dieną vykusio balsavimo. Rezultatų laukimas sukėlė įtampą šalyje, o vangų balsų skaičiavimą lydėjo teiginiai apie pažeidimus ir sukčiavimą. Perskaičiuojant beveik 2,8 tūkst. balsavimo protokolų (suvestinių), kuriuose pastebėta neatitikimų, šimtai rinkimų komisijos darbuotojų ir politinių delegatų bandė nustatyti tikrąjį nugalėtoją. Nacionalinė rinkimų taryba nugalėtoją turėjo paskelbti iki gruodžio 30 dienos.
Praėjusią savaitę tūkstančiai kadenciją baigiančios prezidentės Xiomaros Castro (Siomaros Kastro) valdančiosios kairiosios partijos „Libre“ šalininkų surengė demonstraciją sostinėje Tegusigalpoje, protestuodami prieš, jų manymu, suklastotus balsavimo rezultatus.
Rinkimų išvakarėse D. Trumpas netikėtai suteikė malonę buvusiam Hondūro prezidentui Juanui Orlando Hernandezui (Chuanui Orlandui Hernandezui) – N. Asfuros partijos nariui, kuris Jungtinėse Valstijose atlieka 45 metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą narkotikais. Hondūras buvo išdavęs J. O. Hernandezą JAV teisėsaugai, tačiau jis pats tvirtina, kad ankstesnė JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracija jį įskundė dėl konservatyvios politikos.
Ši malonė buvo plačiai vertinama kaip prieštaraujanti paties D. Trumpo deklaruojamai kovai su narkotikų prekeiviais Lotynų Amerikoje. D. Trumpas taip pat parėmė N. Asfurą teigdamas, kad jie galėtų „dirbti kartu kovodami su narkokomunistais“, ir perspėjo, kad teks brangiai sumokėti, jei konservatyvaus kandidato nedidelė persvara bus panaikinta perskaičiuojant balsus.
Naujausi komentarai