Studijų bičiulio šešėlis

Anot buvusio JAV prezidento nacionalinio saugumo patarėjo Johno Boltono, būtent R. Lauderis dar 2018 m. atkreipė D. Trumpo dėmesį į Grenlandiją. Tuo metu esą nacionaliniai JAV saugumo interesai, kuriuos neseniai D. Trumpas įvardijo kaip pagrindinę savo ekspansijos planų priežastį, nevaidino jokio vaidmens. Visų pirma kalbėta apie pinigus.
„D. Trumpas pakvietė mane į Ovalinį kabinetą, – sakė J. Boltonas. – Jis pasakė, kad vienas žymus verslininkas ką tik pasiūlė JAV nusipirkti Grenlandiją.“
R. Lauderis – turto, kurį jo šeima uždirbo valdydama pasaulinį kosmetikos prekių ženklą „Estée Lauder", paveldėtojas. „Forbes" 2025 m. jo turtą įvertino 4,7 mlrd. dolerių, todėl jis užima 796 vietą milijardierių sąraše.
D. Trumpas ir R. Lauderis pažįsta vienas kitą daugiau nei 60 metų – nuo studijų Pensilvanijos universitete laikų. Prezidento Ronaldo Reagano prezidentavimo metais R. Lauderis dirbo Pentagone, vėliau buvo ambasadorius Austrijoje, o 1989 m. nesėkmingai kandidatavo į Niujorko mero postą kaip respublikonų kandidatas.
Anot laikraščio „The Daily Pennsylvanian", per pirmąją D. Trumpo prezidentavimo kadenciją verslininkas paaukojo 200 tūkst. dolerių Respublikonų partijai, vėliau teigė kartu su D. Trumpu dirbąs prie „sudėtingiausių diplomatinių iššūkių, kokius galima įsivaizduoti“.
R. Lauderis, kurį „New York Post" pavadino Grenlandijos ekspertu, yra suformulavęs savotišką salos perėmimo scenarijų, kuriame nekalbama apie karinę jėgą.
„D. Trumpo Grenlandijos koncepcija niekada nebuvo absurdiška – ji buvo strateginė, – sakė R. Lauderis „New York Post". – Po ledu ir uolomis slypi mineralų lobis, retųjų žemių elementai, kurie būtini dirbtiniam intelektui, pažangiems ginklams ir šiuolaikinėms technologijoms. Kai ledas traukiasi, atsiranda naujų jūrinių kelių, kurie transformuos pasaulinę prekybą ir saugumą.“
Grenlandijai esant „didžiųjų galių konkurencijos epicentre“, anot R. Lauderio, JAV turėtų siekti „strateginės partnerystės“. Jis pats sakė daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Grenlandijos verslo ir Vyriausybės lyderiais, ten plėtodamas strategines investicijas.
Anot Danijos „Politiken“, R. Lauderiui priklausanti Delavere įsteigta investicinė firma yra įsigijusi Grenlandijos įmonių akcijų.
R. Lauderio pavardė minima ir kitame karštajame taške – Ukrainoje. Ukrainos žiniasklaida rašo, kad konkursą dėl Kirovohrado srityje esančio Dobros ličio telkinio eksploatavimo laimėjo JAV bendrovė „Dobra Lithium Holdings JV, LLC“. Jos akcininkai – Airijos bendrovė „TechMet“ ir JAV bendrovė „The Rock Holdings“, priklausanti R. Lauderiui. Dalyvauti šiame projekte pretendavo ir amerikiečių CRML.
Delavere registruota kompanija yra pasirengusi investuoti mažiausiai 179 mln. JAV dolerių, iš kurių 12 mln. JAV dolerių bus skirta naujiems geologiniams tyrimams ir tarptautiniam atsargų auditui, o 167 mln. JAV dolerių – gavybai ir sodrinimui, jei bus patvirtintos pramoninės atsargos.
Dobros telkinys yra laikomas perspektyviausiu Europoje. Ukrainos valstybinės geologijos tarnybos duomenimis, ličio rūdos atsargos ir ištekliai čia vertinami 121,8 mln. t. Be ličio, šiame plote gali būti perspektyvių kitų susijusių elementų išteklių.
