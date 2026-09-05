Konservatorių lyderis: po savivaldos rinkimų sudarysime ir paskelbsime šešėlinę Vyriausybę

„Mūsų opozicinę laikyseną galima apibrėžti taip: stabdyti žalingus sprendimus, siūlyti geresnes alternatyvas ir palaikyti tai, kas atitinka Lietuvos interesą. Norint pasiekti rezultatų, reikia veikti organizuotai, kryptingai ir kaip vienai komandai. Todėl po savivaldos rinkimų sudarysime ir paskelbsime šešėlinę Vyriausybę, kurioje mūsų partijos politikai kuruos atskiras valstybės valdymo sritis ir svarbiausias temas“, – šeštadienį suvažiavime kalbėjo konservatorių pirmininkas.
Pasak L. Kasčiūno, ji bus sudaryta iš savo sričių profesionalų, gebančių pasiūlyti sprendimus.
„Šešėlinės Vyriausybės užduotis bus ne vien kritikuoti valdančiuosius. Ji rengs alternatyvas, telks ekspertus, nuosekliai pristatys mūsų pozicijas ir rodys visuomenei, kokius sprendimus priimtume gavę atsakomybę valdyti valstybę. Turime būti ne tik stipri opozicija. Turime būti pasirengę tapti stipria Vyriausybe“, – akcentavo jis.
TS-LKD lyderis teigė, kad opozicija neturi tik kritikuoti valdžios. Tačiau, pasak jo, jei valdantieji siūlo ydingus sprendimus, opozicija turi jiems prieštarauti.
„Opozicijos užduotis nėra vien kritikuoti valdančiuosius. Kai siūlomi žalingi sprendimai, turime jiems priešintis. Tačiau kartu privalome pateikti alternatyvas ir parodyti, kaip problemas spręstume patys. Per šį laikotarpį parodėme, kad opozicija gali būti veiksminga“, – dėstė L. Kasčiūnas.
ELTA primena, kad 2021 m. didžiausia opozicinė partija Seime – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) pristatė šešėlinės Vyriausybės sudėtį ir programą.
Nepaisant to, kad po 2016 m. laimėtų Seimo rinkimų tuometis LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis itin svarbių postų Seimo ir Vyriausybės struktūrose neužėmė – neformaliame ministrų kabinete jis buvo paskirtas šešėliniu premjeru.
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