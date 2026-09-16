KT nagrinės Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumą, o Šimonytės – ne

Į KT kreipėsi opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos, prašydamos išaiškinti, ar valdančioji dauguma nepažeidė Konstitucijos registravusi Vyriausybės programą, nors dar nebuvo paskirto Ministrų kabineto.
Jų nuomone, Vyriausybės programos nuostatos gali būti rengiamos ir derinamos iki Vyriausybės sudėties patvirtinimo, tačiau kaip konkrečios Vyriausybės programa jos gali būti oficialiai pateikiamos ir svarstomos tik tada, kai jau egzistuoja jas kaip savo veiklos pagrindą priimanti ministro pirmininko sudaryta ir prezidento patvirtinta Vyriausybė.
„Nesuformuotos ir prezidento nepatvirtintos Vyriausybės programos pateikimas nedera su Vyriausybės in corpore atsakomybės Seimui principu, kurio esmė yra ta, kad Vyriausybė, kaip kolegiali institucija, solidariai atsako už Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą, taigi ir jų parengimą, ir pristatymą“, – teigiama kreipimesi.
Pasak pareiškėjų, kadangi pritardamas programai Seimas ne tik patvirtina politinį dokumentą, bet ir suteikia konkrečiai Vyriausybei įgaliojimus veikti, minėtos procedūros etapų negalima laikyti formalumais.
Tuo pačiu KT trečiadienį pranešė nevertinsiąs valdančiųjų socialdemokratų prašymo dėl konservatorės I. Šimonytės Vyriausybės programos konstitucingumo.
„Aštuonioliktosios Vyriausybės įgaliojimai yra pasibaigę, todėl pasibaigę ir Seimo 2020 metų gruodžio 11 dienos nutarimu reguliuojami teisiniai santykiai“, – pažymėjo teismas.
KT teigimu, jis nevertina teisės aktų, kurie nebegali būti taikomi, nes buvo skirti reguliuoti santykiams, kurie yra pasibaigę.
„Taigi ir Konstitucinio Teismo intervencija į aštuonioliktosios Vyriausybės programos patvirtinimo ir įgaliojimų šiai Vyriausybei suteikimo teisinį reguliavimą būtų beprasmė, nes šios Vyriausybės įgaliojimai yra pasibaigę“, – pareiškė KT.
BNS rašė, kad opoziciniai konservatoriai ir liberalai nutarė kreiptis į KT dėl Seimo nutarimo, kuriuo patvirtinta M. Sinkevičiaus Vyriausybės programa, kai paaiškėjo, jog XXI Vyriausybės programos projektas Seimo posėdžių sekretoriate registruotas šių metų liepos 3 dieną, nurodant, kad jį teikia „Vyriausybė, paskirtas ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius“.
Tačiau prezidentas Vyriausybės sudėtį patvirtino dekretu tik po kelių dienų – liepos 7-ąją.
Reaguodami į tai socialdemokratai parengė kreipimąsi į KT dėl I. Šimonytės Vyriausybės programos patvirtinimo prieš šešerius metus.
Pasak valdančiųjų, Seimo nutarimo dėl I. Šimonytės Vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta 1 val. 49 min. anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos Vyriausybės sudėtis.
I. Šimonytės Ministrų kabinetas darbą baigė 2024 metų gruodžio mėnesį.
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