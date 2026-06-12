Kubilius: mums reikia Vyriausybės, kuri neužsidarytų provincijoje

„Mano įsitikinimu, ko Lietuvai reikia ir ką, tikiuosi, kad ir koaliciją formuojantys turės omenyje, kad iš tikrųjų, ne tiktai dėl čia kokio nors artėjančio pirmininkavimo, kas yra svarbu savaime, bet bendrai dėl Lietuvos trajektorijos, dėl Lietuvos ilgalaikės ateities, mums reikia tokios Vyriausybės, kuri būtų pajėgi pilnai dirbti tokiam europietiškam lygmenyje, neužsidaryti kažkokiame tokiame kampelyje, provincijoje ir panašiai. Tai man atrodo, kad tokios permainos tikrai būtų reikalingos, to, galbūt, trūko iki šiol“, – penktadienį paskelbtoje „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė A. Kubilius.
Pasak jo, esant dabartinei geopolitinei situacijai bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos.
Tikrai būtų gerai, kad būtų pasidarytos išvados ir ne tiktai dabartinės koalicijos, bet ir apskritai Lietuvos politinės erdvės dalyvių.
„Ar stipri centro dešinė, ar stipri centro kairė yra tikrai svarbu Lietuvai, nes bet kokie pasidavimai į radikalumą ar kairėje, ar dešinėje, jie ypač mums gyvenant tokiame grėsmių šešėlyje, tikrai nėra naudingi“, – kalbėjo A. Kubilius.
„Tikrai būtų gerai, kad būtų pasidarytos išvados ir ne tiktai dabartinės koalicijos, bet ir apskritai Lietuvos politinės erdvės dalyvių“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Diskutuojant apie Vyriausybės perkrovą, neatmetama, kad premjerę Ingą Ruginienę poste gali pakeisti socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
(be temos)
(be temos)
(be temos)