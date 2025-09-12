Kubilius: negalime leisti sau prabangos neturėti efektyviai veikiančios Vyriausybės

„Gynyba ir saugumas priklauso ne tik nuo to, kiek ginklų ir kariuomenės turi, bet ir nuo politinės valios, o politinę valią realizuoja Vyriausybė, Seimas. Ta suirutė, kokią matome dabar, ji tikrai kelia susirūpinimą. Ypač tuo metu, kai matome, kokiomis provokacijomis užsiima Putino režimas“, – penktadienį LRT televizijai teigė A. Kubilius.
„Prabangos leisti sau neturėti efektyviai veikiančios Vyriausybės mes tikrai negalime. Galimybių sukurti veikiančią Vyriausybę visada yra įvairių. (...) Tai aš tikrai raginčiau visus politikus ir aukščiausius vadovus rasti atsakingą sprendimą, kuris leistų Lietuvai nebegyventi tokioje politinėje krizėje“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad savaitės pradžioje prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus deleguoja M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis užsiminė apie galimą pasitraukimą iš koalicijos, jei ministrais nebus paskirti jo deleguoti kandidatai.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
