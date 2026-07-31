Laurynas Kasčiūnas: ką mes už tuos pinigus galim padaryti

Taip jis kalbėjo aukščiausiems šalies pareigūnams žadant kitąmet gynybai skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP, tačiau dar neatskleidžiant, ar tai bus daugiau nei šiemet numatyti 5,38 proc. BVP.
„Pabandysiu dekonstruoti ministro pirmininko užuominas. Aš manau, absoliuti pinigų suma bus ta pati, bet kadangi šiek tiek ekonomika bus paaugusi, tai tai nebus 5,38 proc., tai bus kažkas šiek tiek virš penkių“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė Seimo narys.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad svarbiau yra įvertinti, „ką mes už tuos pinigus galim padaryti kaip valstybė“.
„Kokie yra dabar prioritetai? Ar pilno operacinio pajėgumo divizijai to užtenka? Jeigu užtenka, tvarkoje. Ar mes norim turėti didesnę oro gynybos ambiciją? Tada skaičiuojam, ką reikėtų daryti. Jeigu neturim daugiau pinigų, tai gal tada galim kažkaip prioritetus perskirstyti“, – teigė L. Kasčiūnas.
BNS rašė, kad šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5–6 proc. BVP. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir priimti Vokietijos brigadą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)