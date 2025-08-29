 Liberalų pirmininkę nuvylė Ruginienės sprendimas

2025-08-29 08:58
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, jog naująją Vyriausybę formuojančios Ingos Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą Rimantą Šadžių ją nuvylė.

Liberalų pirmininkę nuvylė Ruginienės sprendimas / O. Gurevičiaus/ELTOS nuotr.

„Galbūt nenustebino, bet nuvylė vakarykštis I. Ruginienės sprendimas pakeisti R. Šadžių, kaip ministrą. Ne dėl to, kad liberalai būtų visada su juo sutikę, anaiptol. Idėjiškai mūsų nuomonės dažnai išsiskirdavo“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė liberalų pirmininkė.

„Bet paradoksalu, kad mažiausiai politiškai patyrusi premjerė atsikrato Vyriausybėje neabejotinai vieno didžiausią patirtį turinčio ministro – finansų ministro – dėl jo kompetencijos, dėl jo patirties ir dėl jo, sakyčiau, principingumo, neleidžiant įgyvendinti švaistūniškų idėjų, kurių dabartinėje valdančiojoje koalicijoje yra labai daug“, – pridūrė ji.

Pasak jos, šis sprendimas aiškiai parodo, kuria linkme toliau judės valdantieji.

„Čia toks, manau, vienas iš parodymų, kaip eina tas procesas ir ko galima laukti ateityje“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen. 

