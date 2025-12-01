Lietuva 27 kartą šiemet įteikė notą Rusijai

Tai – 27 toks dokumentas šiemet.
Notoje pabrėžiama, kad karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui senaties terminas nėra taikomas, o nusikaltimų nutylėjimai ir dangstymas nepadės išvengti atsakomybės nei vykdytojams, nei juos pasiuntusiai Rusijos politinei ir karinei vadovybei.
Kaip pranešė ministerija, gruodžio 20-ąją užfiksuota, kaip Rusijos kariškiai netoli Huliaipolės gyvenvietės sušaudė tris Ukrainos karo belaisvius, šeštadienį analogiškas nusikaltimas įvykdytas prieš du Ukrainos karo belaisvius netoli Šachovės gyvenvietės.
„Atskirai paminėtinas šių metų gruodžio 21 dienos karo nusikaltimas Pokrovsko mieste, kur Rusijos kariškiai įvykdė septynių civilių gyventojų egzekuciją“, – nurodo URM.
BNS rašė, jog Odesos karinė administracija trečiadienį pranešė, jog mieste per Rusijos smūgius buvo sužeisti šeši žmonės, tarp jų trys vaikai.
