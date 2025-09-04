Lietuva dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų įteikė notą Rusijai

Pasak ministerijos, masinės raketų ir kovinių dronų atakos tęsiamos nepaisant tarptautinių pastangų stabdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, įskaitant pirmadienį Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso (Antonijo Guterišo) išsakytą raginimą nutraukti ugnį ir siekti teisingos, visapusiškos ir tvarios taikos.
Pastaraisiais mėnesiais nesiliauja nei Rusijos antskrydžiai, per kuriuos smogiama civilių gyventojų rajonams, nei Rusijos kariuomenės siekis sutriuškinti Ukrainos gynybą 1 tūkst. kilometrų fronto linijoje, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų sustabdyti kovas.
Didžiausios pastarojo meto atakos įvykdytos praėjusią savaitę, šeštadienį, kai Rusijos pajėgos panaudojo 45 balistines ir sparnuotąsias raketas bei 535 dronus, ir trečiadienį, kuomet panaudotos 24 sparnuotosios raketos ir 502 dronai.
Ketvirtadienį apšaudžius Konstantinivkos miestą žuvo aštuoni civiliai gyventojai, nukentėjo gyvenamieji namai, ligoninė.
Nors Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priėmė D. Trumpo pasiūlymus dėl paliaubų ir tiesioginių taikos derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Kremlius išreiškė prieštaravimų.
Prieš Rusijos agresiją kovojančios šalies lyderis yra sakęs esąs įsitikinęs, kad Kyjivo sąjungininkai padės „padidinti spaudimą Rusijai, kad ši siektų diplomatinio konflikto sprendimo“.
Tačiau jis taip pat teigė, kad kol kas nemato „jokių ženklų iš Rusijos, kad ji nori nutraukti karą“.