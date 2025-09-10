Lietuva pareiškė protestą dėl Rusijos tęsiamų atakų prieš Ukrainą

Lietuvos notoje reikalaujama nedelsiant nutraukti agresiją prieš Ukrainą, išvesti okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlyginti visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.
Rusijos atstovui taip pat išsakytas protestas dėl Rusijos dronų, naktį iš antradienio į trečiadienį daugsyk pažeidusių Lenkijos oro erdvę.
„Šis išpuolis laikytinas grėsminga eskalacija, nukreipta prieš Lietuvos strateginę partnerę ir NATO sąjungininkę, tuo pačiu – ir visos NATO kolektyvinį saugumą“, – teigė URM.
Ji taip pat priminė, kad sekmadienį Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus atakavus daugiau kaip 800 dronų ir 13 įvairaus tipo raketų nukentėjo gyvenamieji namai, mokyklos, vaikų darželiai, kiti civilinės infrastruktūros objektai. Viena raketa pataikė į Ukrainos vyriausybės rūmus.
Ši rusų ataka pražudė du civilius – jauną mamą su kūdikiu, taip pat buvo sužeista mažiausiai 16 asmenų.
Antradienį aviacinė bomba Jarovos kaime Rytų Ukrainoje pražudė 24 žmones, atėjusius atsiimti pensijų, beveik antra tiek sužeidė. Dar vienos masinės Rusijos atakos, įvykdytos naktį iš antradienio į trečiadienį, aukos ir nuostoliai tebetikslinami.
„Šiais teroristiniais veiksmais Rusija demonstratyviai atmeta tarptautines pastangas nutraukti Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, pasiekti paliaubas ir užtikrinti tvarią ir ilgalaikę taiką, ir dar kartą parodo, kad visi Rusijos atstovų žodžiai apie atvirumą deryboms ir taikai yra tik veidmainystė ir laiko vilkinimas“, – tvirtino Lietuvos užsienio reikalų ministerija.
BNS rašė, kad Rusijai trečiadienio naktį surengus atakas prieš Ukrainą, keliolika dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę, dalis jų buvo numušti.
Lenkijos kariuomenė trečiadienį pasmerkė šiuos pažeidimus kaip agresijos aktą.
