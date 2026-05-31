 Lietuvoje dvi dienas viešės eurokomisaras Kubilius

Lietuvoje dvi dienas viešės eurokomisaras Kubilius

2026-05-31 08:33
ELTOS inf.

Sekmadienį ir pirmadienį su oficialiu vizitu Lietuvoje lankysis už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius / L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, sekmadienį eurokomisaras A. Kubilius susitiks su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Shekerinska.

Kitą dieną, pirmadienį, plenariniame NATO Parlamentinės Asamblėjos posėdyje A. Kubilius tars sveikinimo žodį ir dalyvaus diskusijoje. Vėliau eurokomisaras dalyvaus renginyje „EBAN Congress 2026“, kuriame skaitys pranešimą apie inovacijas ir investicijas gynybos bei kosmoso srityse.

Taip pat birželio 1 d. A. Kubilius susitiks su kosmoso pramonės įmonių, kurios dalyvauja EK iniciatyvoje CASSINI, atstovais. Po šio susitikimo eurokomisaras dalyvaus NATO ir Ukrainos gynybos inovacijų forume, jame skaitys pranešimą.

 
Šiame straipsnyje:
viešės eurokomisaras
Andrius Kubilius
Radmila Shekerinska

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UFO
Ei, kosmonaute, kodėl ilgas vėl perka traktorius? Kas yra užvaldęs jų galvas?
3
0
praeivis
Geriau jau toks viešėtojas viešėtų kosmose.
5
0
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