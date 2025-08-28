Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos pasienio valstybėse lankysis Ursula von der Leyen

Vizito metu, kuris prasidės penktadienį, Komisijos vadovė iš viso aplankys septynias Europos Sąjungos (ES) išorinę sieną turinčias valstybes.
Kaip rašoma EK vadovės darbotvarkėje, U. von der Leyen susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, taip pat lankysis pasienyje su Baltarusija.
Penktadienį U. von der Leyen vyks į Latviją ir Suomiją, šeštadienį Estiją, sekmadienį – Lenkiją, Bulgariją, o pirmadienį Komisijos vadovė be Lietuvos taip pat aplankys Rumuniją.
U. von der Leyen vizitas skirtas parodyti, kad Bendrija remia valstybes joms stiprinant krašto apsaugą, didinant gynybos finansavimą, taip siekiant apsisaugoti nuo galimos Rusijos agresijos.
