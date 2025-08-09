Iš ligoninėje gulinčio Vytauto Landsbergio – žinia

„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – įraše teigė jis.
LNK.lt primena, kad profesorius V. Landsbergis į Santaros klinikas buvo paguldytas liepos 28 dieną.
Socialiniame tinkle „Facebook“ pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis paviešino nuotrauką su Europos čempionu Dainiumi Repšiu.
„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – įraše teigė jis.
LNK.lt primena, kad profesorius V. Landsbergis į Santaros klinikas buvo paguldytas liepos 28 dieną.
(be temos)
(be temos)
(be temos)