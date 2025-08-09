 Iš ligoninėje gulinčio Vytauto Landsbergio – žinia

Iš ligoninėje gulinčio Vytauto Landsbergio – žinia

2025-08-09 20:20
LNK inf.

Socialiniame tinkle „Facebook“ pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis paviešino nuotrauką su Europos čempionu Dainiumi Repšiu.

Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kam jūs apie jį rašote tegul sprogsta žemėn tas ožys gal žemele mūsų jo nenori kad kad nenusproksta?
.
Koks Vytautas Landzbergis Ten Vytautas Ožys
Vila Graikijoje
Kas čia užsiima buka propaganda?
