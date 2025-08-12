 LSDP derybininkai: „aušriečiams“ ir demokratams susitarti darosi vis sunkiau, kalbėsimės su LVŽS

LSDP derybininkai: „aušriečiams“ ir demokratams susitarti darosi vis sunkiau, kalbėsimės su LVŽS

2025-08-12 19:15
Augustė Lyberytė (ELTA)

Tęsiantis deryboms dėl naujų koalicijos rėmų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinė grupė išplatino laišką partiečiams, kuriame tvirtina, kad „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai brėžia vieni kitiems raudonąsias linija dėl bendro darbo. 

LSDP derybininkai: „aušriečiams“ ir demokratams susitarti darosi vis sunkiau, kalbėsimės su LVŽS
LSDP derybininkai: „aušriečiams“ ir demokratams susitarti darosi vis sunkiau, kalbėsimės su LVŽS / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Laiške, kurį matė ir ELTA, nurodoma, kad dėl dabartinių valdančiosios daugumos partnerių nesutarimų nutarta į diskusijas įtraukti ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

„Deja, abu koalicijos partneriai išsakė daug priekaištų vieni kitiems ir brėžė „raudonas linijas“ galimam jų tarpusavio bendradarbiavimui, jei būtų stengiamasi išlaikyti esamą koaliciją. Mes laikėmės nuostatos, kad reikia išsaugoti dabartinę koaliciją, tačiau partnerių užbrėžtos ribos rodo, kad susitarti darosi vis sunkiau – ypač tada, kai kalba pakrypsta apie postus ir pareigas. Nors nemaža dalis koalicijos partnerių narių, regis, norėtų tęsti bendrą darbą, lyderių ambicijos tam trukdo“, – rašoma LSDP derybinės grupės laiške partiečiams, su kuriuo susipažino ir ELTA.

„Abi partijos pareiškė, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS. Dėl šios priežasties mūsų derybinė grupė nusprendė pradėti pokalbius ir su Aurelijaus Verygos vadovaujama LVŽS. Tai nereiškia, kad trenkiame durimis ar jau priėmėme galutinį sprendimą dėl šios koalicijos ateities“, – nurodoma kreipimesi.

 

 

Šiame straipsnyje:
LVŽS
LSDP derybininkai
Nemuno aušra
Vardan Lietuvos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vila Graikijoje
Ar per tas rietenas nesustojo Lietuvos gynybos stiprinimas? Ar perkami ginklai? Kur yra jau senai nupirktos "Himars" sistemos? Kodėl nėra ruošiama visuomenė? Kur leidžiamų lėšų ataskaitos? Bus pareikalauta, nepasislėpsite užsieniuose.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų