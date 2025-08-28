LSDP prezidiumas aptars kandidatūras į postus pasikeitus koalicijai, apsispręs dėl Seimo pirmininko

Naują koaliciją šią savaitę sudarė LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos parlamente turi 82 atstovus.
Pagal koalicinę sutartį, socialdemokratai, kaip ir iki šiol, toliau valdys devynias ministerijas. Vyriausybės sudėtis atnaujinama naująja premjere paskyrus Ingą Ruginienę.
Pagal naująją sutartį socdemams atiteko ir Seimo pirmininko pareigybė.
Nepaisant to, kad koalicijos sutarties priede nurodyta, jog partneriai remia Juozo Oleko kandidatūrą į Seimo pirmininko pareigas, partija per prezidiumą ketvirtadienį spręs dėl būsimojo parlamento vadovo.
LSDP statutas numato, kad partijos pirmininko teikimu prezidiumas aptaria „partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių“ ir kitas politinio pasitikėjimo pareigas.
Tačiau trečiadienį kalbėdama su BNS Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Rasa Budbergytė sakė, jog LSDP prezidiumas anksčiau nebuvo tinkamai aptaręs J. Oleko kandidatūros, ir pareiškė neatmetanti galimybės pati kandidatuoti į parlamento vadovus.
Naujas Seimo pirmininkas turėtų būti renkamas rugsėjo 10 dieną, prasidėjus parlamento rudens sesijai. Dabar šias pareigas baigia eiti Saulius Skvernelis, tačiau jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į naują valdančiąją daugumą nebuvo pakviesta.
