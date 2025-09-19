Mindaugas Sinkevičius: didžiausias klausimas koalicijoje – dėl Energetikos ministerijos

„Panašu, kad mainai galimai bus neišvengiami, nes turime įtampų. (...) Didžiausias klausimas dėl Energetikos ministerijos“, – penktadienį po valdančiosios koalicijos atstovų susitikimo Seime žurnalistams sakė jis.
M. Sinkevičiaus teigimu, kol kas nesutarta, kas galėtų iš „aušriečių“ perimti Energetikos ministeriją. Anot jo, socialdemokratai nėra linkę keisti savo atsakomybių sričių, kurios jau įtvirtintos koalicijos sutarties priede.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad kol kas dėl nieko nesutarta, konsultacijos vyks toliau.
„Kai turėsime sprendimus, visuomenės bus informuota“, – sakė jis.
M. Sinkevičius vylėsi, kad kitą savaitę partneriams pavyks sutarti dėl ministerijų ir ministrų.
Penktadienį Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete dalyvavusiame susitikime dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ lyderiai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai buvo pasijungę nuotoliu.
