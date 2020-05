M. Sinkevičius vaikėsi vagis: dalis nugvelbto turto pabiro ant kelio

„Tuokart vagims tikrai pasisekė, nes grobis buvo vertingas. Net minčių neturėjau, kad istorija turės tęsinį, – šeštadienio vakarą feisbuke rašė politikas. – Šiandien pakeliui namo iš Vilniaus su šeimyna nusprendėme užsukti į tą patį sodą. Trumpam, pasižiūrėti, ar jau reikia pjauti žolę ir kokia padėtis. Apie 20 val. vakaro, bet dar šviesu. Atvykęs matau kaimynų kieme ne kaimynų automobiį. Maža ką, gal draugai ar giminaičiai? Matau, kaip du jaunuoliai neša pro duris kažkokią įrangą ir krauna į bagažinę. Šioje vietoje jau kyla įtarimų, kas čia vyksta? Krapštau telefoną iš striukės ir galvoju nusifotografuosiu automobilį – dėl viso pikto. Bet jaunuoliai suprato, kad aš įtarus žmogelis, besikuičiantis striukėje, ir pradėjo vienas kitą balsu raginti „varom, varom!!“.

Anot M. Sinkevičiaus, visi trys – vairuotojas ir du darbininkai – sušoko į savo automobilį „Audi A3“.

„Nebuvo laiko užsidaryti bagažinės, todėl dalis nugvelbto turto pabiro ant kelio. Dar spėjau juos užfiksuoti. Tada staigiai į automobilį ir į priešingą pusę. Dar prieš minutę žmoną auklėjau nelėkti per duobes, bet dabar pats lekiu kaip sužvėrėjęs. Automobiliu fiziškai užblokuoju vienintelį man žinomą įvažiavimo kelią. Skambinu policijai ir aiškinu situaciją. Vėliau instruktuoju žmoną sėdėti automobilyje su Jonu užsirakinus ir jei ką – viską filmuoti. Pats dar iš bagažinės pasiimu plaktuką. Nelabai galėčiau pasakyti, dėl ko tas plaktukas pasirodė gera idėja... Na, be vaiko vežimo ir šiaip rakandų bagažinėje nelabai daugiau kas naudotino, o čia adrenalinas ir dar tas nesaugumo jausmas. Laukiu vagių... Atvažiuoja kitas tos pačios gatvės kaimynas. Spėju, kad vaizdelis yra neblogas: užblokuotas kelias ir meras prie automobilio su plaktuku. Paaiškinu situaciją. Iškart turime jau du kartus blokadą. Po kiek laiko atsiranda ir kitų sodininkų. Matyt, atkreipėme į save dėmesį. Vienas jų pasako, jog, pasirodo, yra dar kažkoks man nežinomas kelias išvažiuoti iš sodų pro kapines... Na, laukiam, bet niekas neatvažiuoja. Operatyviai sulaukiame policijos, kaukes per skubėjimą pamiršę atlekia ir apvogtieji kaimynai. Tolimesni veiksmai jau pareigūnų ir tyrėjų rankose. Tikiuosi nenaudėliai bus nustatyti ir kriminalinės kronikos soduose nesitęs“, – rašė politikas.

Kauno apkrities vyriausiojo policijos komisariato paros įvykių suvestinėje pranešta apie vagystę Jonavos rajone, Upninkų seniūnijoje. Išdaužus sodo namelio rūsio langą, pavogta žoliapjovė, dulkių siurblys, alkoholoniai gėrimai ir kiti daiktai. Padaryta žala tikslinama.