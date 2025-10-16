Manfredas Weberis: tik veikdama kartu Europa gali sukurti bendrą dronų sieną

Pasak M. Weberio, nors transatlantiniai ryšiai su JAV yra Europos saugumo pagrindas, visos Europos šalys turi bendrai susivienyti ir skirti prioritetą saugumui.
„Už šias investicijas rytų pasienyje turi mokėti ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos mokesčių mokėtojai. Jei galime sukurti bendrą dronų sieną kartu, tai ir kitų šalių interesas būti apsisaugoti jau pirmoje linijoje“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė M. Weberis.
„Pavyzdžiui, galime sutaupyti lėšų, jei pirkimus Rytų Europos skydams vykdysime kartu, technologijų vystymą taip pat galime daryti kartu, tai leistų sutaupyti mokesčių mokėtojų pinigų“, – pridūrė politikas.
Anot Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininko Lauryno Kasčiūno, dronų idėja verčia NATO peržiūrėti koncepcijas ir prisitaikyti prie naujos realybės.
„Pajėgumų tikslai NATO – tai ketverių metų planas, ką kiekviena šalis turi įsigyti, gaminti, turėti savo arsenale NATO gynybos planams. Europos sąjungos iniciatyva (dronų siena – BNS) labai atitinka šiuos tikslus. NATO taip pat turi prisitaikyti prie naujos realybės – Europos Sąjungos gynybos bendradarbiavimo“, – sakė L. Kasčiūnas.
M. Weberio teigimu, Rusijos atakos prieš Europos šalis parodė, jog žmonės turi pasitikėti žemyno ir sąjungininkų galimybėmis gintis.
„Kai įvyko Rusijos ataka Estijoje, ją atremti padėjo danų naikintuvai. Turėjome incidentą su dronu virš Lenkijos, kai padėjo Italijos pajėgos. Turime vokiečių karių čia, Lietuvoje, kurie rodo pasirengimą ginti mūsų europinį gyvenimo būdą kartu. Manau, jau turime įrodymų ir tikrai galime žmonėms suteikti pasitikėjimo“, – kalbėjo politikas.
„Europa turi išlaikyti šią dvasią, šiandien turime populizmą ir kraštutinę dešinę visoje Europoje, kurios siekia visai kitos krypties. Matome tai su Viktoru Orbanu, matome tai Prancūzijoje su Marine Le Pen. Tai yra grėsmė, o mes turime būti budrūs, visada turime įtikinti žmones“, – pridūrė M. Weberis.
