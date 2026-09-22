Mindaugas Sinkevičius BBC: Lietuva pasirengusi kovoti, bet turi ir evakuacijos planus

Premjeras laidai „Newsnight“ sakė, kad Rusija Lietuvai kelia nuolatinį pavojų, iš dalies ir dėl to, kad Lietuvos oro erdvę pažeidžia bepiločiai orlaiviai.
Jo teigimu, agresijos atveju Lietuva kovotų, bet taip pat egzistuoja kitokie planai, pavyzdžiui, iš miestų sklandžiai evakuoti senjorus, kad nekiltų transporto grūstys.
„Mes svarstome įvairius scenarijus, ne visi iš jų yra plačiai aptarinėjami viešai“, – M. Sinkevičius sakė BBC.
„Mes susiduriame su konkrečiomis grėsmėmis – ne kasdien, bet mes jas patiriame, ir tai yra mūsų realybė“, – pabrėžė premjeras.
Anot jo, Jungtinei Karalystei reiktų pakeisti savo požiūrį į gynybą. Jis priminė, kad Lietuva turi sieną su Rusija ir yra arčiau jos keliamos grėsmės.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę NATO naikintuvai Lietuvos oro erdvėje numušė iš Baltarusijos įskridusį bepilotį orlaivį.
Pastaraisiais metais būta ne vieno panašaus incidento, kuriuos Lietuva įvardija esant hibridinėmis atakomis, už kurias atsakomybė tenka Rusijos sąjungininkei Baltarusijai.
Be to, pirmadienio naktį buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla, nes radaruose buvo pastebėtos kontrabandiniams balionams būdingos atžymos. Teigiama, kad tai dar viena Baltarusijos surengta hibridinė ataka.
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