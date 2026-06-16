Mindaugas Sinkevičius: teisinės išlaidos mano „čekiukų“ byloje siekė 10 tūkst. eurų, nuolaidų nebuvo

Apie tai jis pranešė antradienį „Delfi“ laidoje.
„Nepasakysiu labai tiksliai (sumos – ELTA), man atrodo virš 10 tūkst. eurų, (kainavo paslaugos – ELTA), (…) jokių nuolaidų ten nebuvo“, – sakė M. Sinkevičius.
Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau antradienį paskelbė, kad kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis M. Sinkevičius padengė teisines išlaidas savo „čekiukų“ byloje.
Anot visuomenininko, per žurnalistinį tyrimą įvertinus socdemų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar M. Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisines išlaidas byloje.
Teigiama, jog viso teisinio proceso metu M. Sinkevičių skirtingos instancijos teismuose porą metų atstovavo vienos brangiausių šalyje advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, o teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40–50 tūkst. eurų.
Tuo metu M. Sinkevičius 2023 m. turto deklaracijoje, pasak A. Tapino, nurodyta tik 16,8 tūkst. eurų piniginių lėšų.
Skelbiama, jog kontoroje „Ellex Valiūnas“ asocijuota partnere dirba ir M. Sinkevičiaus sesuo Rūta Jasilionė.
A. Tapino teigimu, M. Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad „čekiukų“ byloje patirtas teisines išlaidas padengė pats.
Visgi LSDP lyderis antradienį patvirtino, kad paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats.
„Sąskaitas teisinių paslaugų aš apmokėjau pats, tos sąskaitos berods buvo trys, aš tikrai neatsimenu, nes buvo trys etapai teisinio bylinėjimosi, nepasakysiu tiksliai sumos, nenoriu spekuliuoti, manau, kad tai reikšminga suma“, – teigė M. Sinkevičius.
„Taip, mokėjau pats, taip, be to, kad buvau dirbantis asmuo, turiu tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui“, – sakė jis, patikslindamas nepamenantis, ar jo tėvai prisidėjo apmokant sąskaitą, tikino, kad per visą teisinį procesą jie jį palaikė „morališkai“.
Taip, mokėjau pats, taip, be to, kad buvau dirbantis asmuo, turiu tėvus, kurie dirba ir gali padėti sūnui.
Kaip skelbė ELTA, apie tai, kad ketina imtis atsakomybės eiti premjero pareigas, M. Sinkevičius paskelbė antradienį.
Birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Praėjusių metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog M. Sinkevičiaus veiksmai „čekiukų“ byloje negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, vėliau buvo išrinktas jos pirmininku, o antradienį paskelbė sieksiąs tapti premjeru.
Anksčiau teisėsaugos surinktais duomenimis, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 eurų) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.
M. Sinkevičius žada aktyvumą užsienio politikoje
M. Sinkevičius tikina, kad jis būtų užsienio politikoje aktyvus premjeras.
„Manau, kad būsiu aktyvus užsienio politikos lauke. Man įdomu žinoti situaciją, kas vyksta, man įdomu žinoti ne tik tai, kas vyksta už Atlanto, bet ir kas vyksta tarp Europos Sąjungos (ES), NATO partnerių“, – interviu „Delfi“ teigė M. Sinkevičius.
Vis tik LSDP lyderis pripažįsta, kad per artimiausius kelis mėnesius reikės atsakyti ir į klausimus dėl valstybės santykių su Kinija.
„Kinijos klausimas vis dar tokiame neapibrėžtume. Per artimiausius kelis mėnesius jis turės vienaip ar kitaip tam tikrų judesių. Pažiūrėsime, ar jie įvyks, ar jų bus atsisakyta“, – dėstė politikas.
„Vertindami ir priimdami įvairius užsienio politikos žingsnius pradedame ne manipuliuoti vertybiškai, bet pradedame skaičiuoti: investicijas ir naudas, ekonominį bendradarbiavimą, verslo poreikius atliepiamus, saugumo dedamąją. (...) Kai kurie namų darbai yra padaryti ir juos pasižiūrėjus kai kurie atsakymai susidėlioja net ir tiems, kurie labai vertybiškai, dogmatiškai kažką idealizuoja dabar, bet pasižiūrėjus tą turinį... bus įdomu“, – pabrėžė jis.
2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dėl to 2022 m. vasarį Europos Komisija (EK) pateikė skundą Kinijai Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) – Europos Sąjunga (ES) teigė, kad šalis taiko diskriminacinę prekybos praktiką Lietuvos atžvilgiu, nes prekybos ribojimai, įvesti neva dėl higienos priežasčių, Lietuvos eksportą tais metais sumažino 80 proc.
Visgi pernai gruodį ES nusprendė atsiimti skundą iš PPO.
Tvyrant įtampai tarp Vilniaus ir Pekino, Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat oficialiai pažemino diplomatinių santykių su Lietuva lygį.
Tiesa, pastaruoju metu tarp politikų atsinaujino diskusijos apie Lietuvos užsienio politikos sprendimus Kinijos atžvilgiu – apie poreikį šiltinti santykius su šia šalimi kalba dalis socialdemokratų, o premjerė Inga Ruginienė užsiminė apie galimybę keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą ir ją pavadinti Taipėjaus vardu.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad mato galimybę Lietuvai atstatyti diplomatinius santykius su Kinija laikinųjų patikėtinių lygiu, jei to norėtų ir Pekinas.
Kiek anksčiau Pekinas teigė, kad durys Kinijos ir Lietuvos bendravimui lieka atviros, tačiau Vilnius nedelsdamas turi ištaisyti klaidą dėl Taivaniečių atstovybės atidarymo.
(be temos)