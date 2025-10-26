Ministras: Baltarusijos režimas ir toliau ieško būdų daryti spaudimą Lietuvai

„Pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, kad Baltarusijos režimas ir toliau ieško būdų daryti spaudimą Lietuvai, testuojant mūsų valstybės atsparumą ir atsakingų institucijų budrumą“, – sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Kondratovičius.
Politikas apgailestavo, kad institucijoms teko vėl sustabdyti orlaivių eismą Vilniaus oro uoste.
„Suprantame, kad tai sukelia begalę rūpesčių ir nepatogumų keliaujantiems, tačiau viską darome dėl žmonių ir infrastruktūros saugumo. Dar kartą patikinu, kad visos atsakingos tarnybos – Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos kariuomenė, policija, Nacionalinis krizių valdymo centras atlieka savo funkcijas ir stengiasi padaryti tai, kas jų rankose. Situacija nuolat vertinama ir valdoma realiu laiku“, – pabrėžė jis.
V. Kondratovičius taip pat nurodė, kad, siekiant užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir riboti hibridinių atakų poveikį, neribotam laikui uždaryti du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų iš Šalčininkų.
„Lietuva toliau glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos (ES) partneriais ir NATO sąjungininkais tam, kad būtų stiprinamas oro erdvės ir ES išorės sienų saugumas, diegiamos naujos technologinės priemonės bei užtikrinamas veiksmingas reagavimas į visų formų hibridines grėsmes“, – pridūrė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
ELTA primena, kad sekmadienio vakarą dėl meteorologinių oro balionų sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste – preliminariai iki 1.40 val.
Taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Kol kas jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
Dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio ir šeštadienio vakarais. Tada taip pat buvo priimti sprendimai laikinai uždaryti pasienio punktus su Baltarusija.
Dėl pasikartojančių incidentų pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
