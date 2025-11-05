Ministras: tai galėjo būti „šiukšlė“

„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, nieko nebuvo atrasta. Buvo tokia vadinamoji šiukšlė radare ir niekas nepasitvirtino“, – trečiadienį žurnalistams sakė Vladislavas Kondratovičius.
Jo teigimu, iš tiesų tuo metu oro erdvėje nieko nebuvo.
„Vieni radarai rodė kažkokį judėjimą, bet labai lėtą, toks galbūt būdingas dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui, bet nieko nebuvo rasta. Buvo patikrintas dangus, buvo pakelta oro policija, patikrinome, viskas tvarkoje ir atnaujinome darbą“, – pabrėžė ministras.
Jis tvirtino, kad Vidaus reikalų ministerija yra pateikusi užduotį Ekonomikos ir inovacijų ministerijai išsiaiškinti, kaip verslas galėtų prisidėti kuriant oro detekcijos priemones ir nustatant reagavimo algoritmus.
Buvo patikrintas dangus, buvo pakelta oro policija, patikrinome, viskas tvarkoje ir atnaujinome darbą.
BNS rašė, kad oro erdvė šalia Vilniaus oro uosto buvo uždaryta nuo 9.50 iki 10.18 val., dėl to paveikti du skrydžiai.
Tuomet pranešta, kad oro erdvės ribojimų imtasi dėl drono.
Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda.
Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje. Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.
(be temos)