Ministras pranešė, kada visu pajėgumu pradės veikti pasienio kontrolės sistema

„Sistemos įvedimas yra palaipsniui ir pirmus pusę metų ne visuose (pasienio – BNS) postuose sistema veiks. Mes pradedame nuo oro uosto, jame yra mažiausias galbūt srautas trečiųjų šalių piliečių ir bandysime pažiūrėti, kokių galbūt nesklandumų galėtų atsirasti būtent veikiant šiai sistemai“, – antradienį žurnalistams Vilniaus oro uoste sakė V. Konradotivičius.
„Visa sistema planuojama, kad įsigalios ir veiks pilnu pajėgumu nuo kitų metų pavasario“, – teigė jis.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad po Vilniaus oro uosto sistema bus diegiama kituose oro uostuose.
„Kitas etapas bus kiti oro uostai, kur irgi tas veikimas nėra labai sudėtingas ir srautai nėra dideli. Toliau bus pajungti jūrų uostai ir galiausiai sausumos kelių postai. Planuojama, kad per pusmetį visa sistema pradės veikti pilna apimtimi Lietuvoje“, – kalbėjo jis.
Europos Komisija (EK) oficialiai paskelbė, kad nuo spalio 12 dienos visoje Europos Sąjungoje (ES) pradedama taikyti naujoji AIS sistema. Ji automatiškai registruos ir saugos informaciją apie ne ES piliečių atvykimą į 29 Europos šalis.
Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM), sistema leis tiksliai nustatyti laiką, kiek trečiųjų šalių piliečiai užtrunka Šengeno erdvėje, taip pat leis pasieniečiams greičiau nustatyti Šengeno erdvės pažeidimus.
Pasak VRM, dažniausias trečiųjų šalių piliečių pažeidimas – būvimas Šengeno erdvėje daugiau negu 90 dienų.
Ministerijos teigimu, sistema generuos perspėjimus, jei asmuo viršys leistiną buvimo laiką, ir saugos duomenis apie asmenis, kuriems atsisakyta leisti atvykti į Europos Sąjungą.
Be to, tam tikromis sąlygomis šie duomenys gali būti naudojami tiriant terorizmą ir sunkius nusikaltimus. AIS taip pat prisidės prie tikslesnio asmens tapatybės nustatymo, tapatybės ir biometriniai duomenys bus saugomi bendroje duomenų saugykloje.
„Šiandien mes turime naudotis atspaudų sistema, nagrinėjant jų datas, nustatyti, ar nėra pažeistas terminas. Laikui bėgant, ilgainiui, bus atsisakyta atspaudavimo pasų ir visa informacija bus saugoma kaip elektroninis įrašas sistemose ir pasieniečiai visų Europos Sąjungos šalių matys, kiek laiko, kada įvažiavo ir kiek užtruko trečios šalies pilietis mūsų ekonominėje arba Šengeno zonoje“, – teigė ministras.
Pasak VRM, artėjant sistemos diegimo pradžiai, keliautojai bus informuojami apie pasikeitimus per informacines kampanijas oro uostuose, sienos perėjimo punktuose ir kitose viešose vietose.
