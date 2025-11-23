Nausėda: Europa sieks pakoreguoti JAV rengiamą taikos planą Ukrainai

„Kaip tik dabar ir tariamės. Tiek penktadienį, tiek šeštadienį, tiek rytoj, tiek poryt įvairiuose formatuose kalbame apie tai, kur tas Europos balsas turėtų skambėti“, – žurnalistams sekmadienį Vilniuje sakė Lietuvos vadovas.
„Artimiausiomis dienomis kaip tik ir bus mėginama keisti tas plano nuostatas, kurios yra prieštaraujančios esminiams valstybių suverenumo principams, – kalbėjo jis. – Tai yra teritorijos, tai yra, be abejo, klausimas dėl Ukrainos armijos ateities.“
Kita vertus, G. Nausėda sako matantis ir pozityvių elementų taikos plane.
„Vienas iš nedaugelių pozityvių elementų yra būtent Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyva. Ji yra išsaugota, tai yra labai svarbu, bet to tikrai nepakanka“, – sakė prezidentas.
Kalbame apie tai, kur tas Europos balsas turėtų skambėti.
Pagal JAV parengtą planą Ukraina turėtų atsisakyti teritorijų, sumažinti kariuomenę ir įsipareigoti niekada neprisijungti prie NATO.
Kyjivas atmeta tokį pasiūlymą, nes jis iš esmės atkartoja kelis griežtus Rusijos reikalavimus. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis sako suprantantis, kad atsisakęs tokių taikos sąlygų jis rizikuoja prarasti Vašingtoną kaip sąjungininką, tačiau pabrėžia negalįs išduoti Ukrainos.
Planą kritikuoja ir dauguma Europos lyderių, kurie nebuvo nei įtraukti į jo rengimą, nei su juo supažindinti iki plano detales paskelbiant žiniasklaidai.
Paklaustas, kaip taip nutiko, jog Europos lyderiai ne pirmą kartą atsiduria nuošalyje, G. Nausėda teigė: „Kiek Europa pasiima galios ir derybinių pozicijų, tiek ji ir turi.“
„Todėl visada pasisakau už tai, kad Europa vaidintų tikrai aktyvesnį vaidmenį ir šiuo atveju turbūt ir pačiai Ukrainai pristigo to laiko arba supažindinimo su šituo planu“, – kalbėjo G. Nausėda.
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje
Nepaisant to, prezidentas sako, kad Jungtinių Valstijų vaidmuo taikos procese yra kertinis.
„Niekas kitas negali savo pastangomis pasiekti taikos Ukrainoje nei Jungtinės Amerikos Valstijos, bet kartu su sąjungininkais. Už tai aš pasisakau, kad šis planas, kuris apima taip pat ir Europos dėmenį, netgi yra paminėtos kai kurios konkrečios šalys, kaip pavyzdžiui, Lenkija, jis negali būti svarstomas be Ukrainos ir jis negali būti svarstomas be Europos“, – sakė G. Nausėda.
„Tai šito artimiausiomis dienomis Europa kaip tik ir turėtų siekti“, – pridūrė jis.
