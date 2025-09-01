Nausėda: Lietuva iš naujosios ES programos siekia gauti 8 mlrd. eurų vertės paskolų gynybai

Šių paskolų prašyti leidžia ES centrinio biudžeto lėšomis remiama 150 mlrd. eurų vertės Europos saugumo veiksmų programa (SAFE).
„Grėsmės, su kuriomis susiduriame, yra realios: priešiški koviniai dronai, hibridinės atakos ir nuolatinis neteisėtos migracijos spaudimas mūsų sienoms. SAFE priemonė suteikia mums galimybių reaguoti, – žurnalistams Medininkuose sakė prezidentas Gitanas Nausėda. – Lietuvos numatyti poreikiai siekia 8 milijardus eurų – tai investicijos, kurios sustiprins mūsų nacionalinę gynybą, sutvirtins Baltijos gynybos liniją ir rems Ukrainą.“
Pasak šalies vadovo, 7 mlrd. eurų būtų skirti kariuomenės divizijai, o 1 mlrd. eurų – sienų su Rusija ir Baltarusija apsaugai stiprinti, vystant Baltijos gynybos liniją.
Finansų ministerija BNS anksčiau teigė, kad Lietuva savo paraiškoje nurodė preliminarias – minimalią 5 mlrd. eurų ir maksimalią 8,76 mlrd. eurų paskolos sumas.
Lietuvoje viešinti Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) patikino, jog paraiškas SAFE paskoloms, be Lietuvos, pateikė dar 18 valstybių narių.
„Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad priemonė buvo visiškai išnaudota, visi 150 mlrd. eurų. Taip pat malonu žinoti, jog trys Baltijos valstybės ir Lenkija jau ruošia bendrą pirkimą „Rytų skydo“ iniciatyvai“, – bendroje spaudos konferencijoje su Lietuvos prezidentu kalbėjo ji.
EK pirmininkė pakartojo dar savaitgalį Lenkijoje išsakyta poziciją, jog pagal naująjį daugiametį ES biudžetą valstybės narės, turinčios sienas su Rusija ir Baltarusija, gaus papildomų lėšų.
Anot U. von der Leyen, kitame septynerių metų biudžete numatyta, kad migracijos ir sienų valdymo išlaidos iš viso padidės tris kartus.
Komisijos pirmininkės apsilankymas Lietuvoje – platesnio vizito į septynias ES valstybes, turinčias išorinę sieną su Rusija ir Baltarusija, dalis.
Praėjusį penktadienį ji jau lankėsi Latvijoje ir Suomijoje, šeštadienį Estijoje, sekmadienį – Lenkijoje, Bulgarijoje, o pirmadienį U. von der Leyen be Lietuvos taip pat aplankys Rumuniją.
ES centrinio biudžeto lėšomis remiamas programos SAFE planas buvo baigtas rengti gegužę, ši programa yra svarbi Bendrijos pastangų skatinti ginklų pirkimus dalis, blokui siekiant skubiai stiprinti Europos gynybą, susidūrus su Rusijos keliama grėsme.
Ji turi griežtus reikalavimus, užtikrinančius, kad didžioji dalis pinigų būtų išleista ES pagamintiems ginklams, siekiant sustiprinti žemyno gynybos pramonę.
Be SAFE paskolų programos, ES taip pat sušvelnino savo biudžeto taisykles, kad šalys galėtų laisviau leisti lėšas gynybai.
(be temos)
(be temos)