Nausėda: nenorėčiau būti darželio auklėtoju

„Šiuo metu koalicijos tvirtybę išbando tas faktas, kad vienos ministerijos mes vadovo neturime. Todėl vyksta intensyvios konsultacijos tarp partijų, bet tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtojas ir nurodinėti, su kuo reikia draugauti, o su kuo ne“, – trečiadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.
„Pati politinė partija turi įvertinti, kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu vaiku, kuris jį skriaudžia arba atiminėja pinigus, tėvų duotus. Lygiai taip pat ir politinės partijos turi įvertinti, ar tos partijos, kurios kelia įtampą, kurios kelia, tokių, sakyčiau, stabilumo iššūkių valdančiosios koalicijos gretose, ar reikia su jomis draugauti, ar ne“, – pabrėžė šalies vadovas.
Praėjusią savaitę iš kultūros ministro posto atsistatydinus „aušriečių“ pasiūlytam Ignotui Adomavičiui, ši politinė jėga dar nėra pateikusi naujo kandidato.
Jis iš pareigų pasitraukė prieš pat sekmadienį visoje Lietuvoje vykusius protestus dėl ministerijos atidavimo „Nemuno aušrai“.
Jeigu tokie kandidatai bus siūlomi, jie tiesiog bus atmesti. Neribotą laiką.
G. Nausėda tikino, jog netvirtins „iš piršto laužtos pavardės“, kuri nuvilia visuomenės bei jo lūkesčius.
„Jeigu tokie kandidatai bus siūlomi, jie tiesiog bus atmesti. Neribotą laiką“, – teigė prezidentas.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.
Premjerė Inga Ruginienė teigė kandidato pavardės dar nesulaukusi.
BNS rašė, kad valdančiųjų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė neatmetantis, jog partijai savaitgalį susirinkus į tarybą, joje bendruomenė gali kelti klausimus dėl tolimesnės koalicijos sudėties.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį sakė, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti“.
