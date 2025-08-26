Prezidentas sureagavo į Šimonytės kritiką: prasimuša arogancija

„Kokį vaidmenį ponia Ruginiene vaidina socialdemokratų partijoje – aš tikrai nesiimsiu vertinti, tai ne mano reikalas. Bet aš manau, kad jį įgyja vis daugiau svorio šitoje partijoje dėl labai paprastos priežasties – nuo jos veiklos sėkmės priklausys ir partijos sėkmė, partijos reitingai, partijos įvaizdis. Taip kad partija tikrai yra suinteresuota investuoti į ją ir suteikti jai visas reikalingas garantijas ir veiklos laisvę, kad ji veiktų sėkmingai ir pateisintų partijos pasitikėjimą“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda.
Taip šalies vadovas teigė, vertindamas parlamento opozicinių jėgų pastebėjimus, esą I. Ruginienė neturi autoriteto socdemų gretose, negali atsakyti į klausimus, susijusius ne su socialinės apsaugos temomis.
Savo ruožtu prezidentas pastebėjo, jog ir anksčiau buvo atvejų, kai į Vyriausybės vadovus pretendavo politikas, neturėjęs premjeravimo patirties. Be to, anot jo, natūralu, kad į atitinkamas pareigas deleguojamas politikas geriausiai jaučiasi tose srityse, kuriose turi profesinės patirties.
„Supraskime, kad žmogus, iš kokio sektoriaus jis beateitų, jis visada turės tam tikrą profesinį patyrimą arba išsilavinimą, kuris leis jam tvirčiau ir laisviau jaustis vienuose sektoriuose, vienose srityse, tačiau galbūt jaustis dar nepakankamai patyrusiam kitose“, – dėstė jis.
„Ponia Ruginienė (...) iš tikrųjų yra žingeidus žmogus, tikrai greitai besimokantis ir ambicingas žmogus. Ne paskutinėje vietoje aš dėčiau ir šitą savybę – ambicingas žmogus, kuris nori nuveikti, nori veikti sėkmingai, o ne nori pasitreniruoti keletą mėnesių ir išeiti“, – pažymėjo G. Nausėda.
Sureagavo į I. Šimonytės kritiką: prasimuša arogancija
Kritiškai I. Ruginienės atžvilgiu pasisakė ir ekspremjerė Ingrida Šimonytė. Interviu Eltai ji teigė, kad į premjeres deleguojama politikė elgiasi pasyviai – yra koalicinių derybų proceso objektas, o ne subjektas, nors Vyriausybės vadovas turėtų imtis visos valdančiosios daugumos lyderio vaidmens.
G. Nausėdos teigimu, tokie konservatorės pasisakymai – arogantiški.
„Čia prasimuša tam tikra arogancija, tačiau, žinote, dažnai vienam ar kitam politikui, taip sakant, nepavyksta išlikti rėmuose ir pareiškiama tai, kas galbūt neturėtų būti sakoma“, – buvusios Vyriausybės vadovės pasisakymus įvertino prezidentas.
Mano draugai konservatoriai visada suranda tarp eilučių daugiau informacijos, negu jos kitą kartą yra.
Patikino, kad VSD nerado jokių grėsmių dėl I. Ruginienės aplinkos ryšių
Kaip skelbta, praėjusią savaitę TV3 žinioms prezidentas G. Nausėda užsiminė gavęs iš Valstybės saugumo departamento (VSD) informacijos apie tam tikrus rizikos veiksnius, susijusius su I. Ruginienės sutuoktinio veikla.
Reaguojant į tai, Seimo konservatoriai kreipėsi į VSD, prašydami pateikti tokią informaciją ir Seimo nariams, tačiau, kaip teigė opozicinės frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė, departamento atsakymas kilusių abejonių dėl socialdemokratės neišsklaidė.
„Na, mano draugai konservatoriai visada suranda tarp eilučių daugiau informacijos, negu jos kitą kartą yra“, – opozicinės frakcijos pasisakymus įvertino G. Nausėda.
„Informacija buvo tokia, kad tikrai nėra jokių grėsmių nacionalinio saugumo požiūriu. Informacijos atskleisti aš negaliu, nes tai yra konfidenciali, klasifikuota informacija“, – dėstė prezidentas.
G. Nausėda pakartojo, kad, remiantis VSD informacija, nėra jokių I. Ruginienės aplinkos ryšių, kurie keltų pavojų nacionaliniam saugumui.
„Tai manau, kad šitoks konstatavimas leidžia teigti, kad mūsų turima informacija leidžia poniai Ruginienei užimti šitas pareigas“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.
Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Atviras pasiūlymams
Prezidentas pareiškė esantis atviras pasiūlymams atidėti Regionų ministerijos steigimą ir sako aptaręs tai su I. Ruginiene.
„Aš esu atviras, aš esu atviras tokiems pasiūlymams. Mes apie tai preliminariai kalbėjome mūsų susitikimo metu“, – sakė šalies vadovas.
Jis teigė palaikantis visas idėjas, vedančias „į rezultatą pačiu geriausiu būdu“, nes, anot prezidento, regioninės politikos problematika yra akivaizdi visiems.
„(...) Nesinorėtų, kad proceso diskredituotų paprastas pasakymas: „na va, dar viena ministerija, dar krūva biurokratų“. Tikrai šito nesinorėtų ir bet kokie pasiūlymai, kurie mus vestų į tikslą, bus tikrai labai rimtai priimami iš mano pusės“, – kalbėjo G. Nausėda.
I. Ruginienė pirmadienį pareiškė, kad nereikėtų skubėti steigti Regionų ministerijos. Iš pradžių, anot jos, Vyriausybės kanceliarijoje galėtų būti įkurtas už regioninę politiką atsakingas padalinys.
Planus įsteigi naują ministeriją turėjo atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė, ji ketino Regionų ministeriją įkurti iki 2026 metų vidurio.
Kaip skelbė BNS, ši institucija būtų atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė pats prezidentas.
