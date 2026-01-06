Premjerė siunčia žinutę skubantiems pasitraukti iš pensijos kaupimo

„Šiandien svarbiausia žinutė dėl antrosios pensijų pakopos paprasta – neskubėkite. Apsisprendimui yra pakankamai laiko, galima ramiai pergalvoti, pasitarti ir pasirinkti tai, kas tinka būtent jums“, – socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį rašė Inga Ruginienė.
„Svarbiausia, kad kiekvienas sprendimas būtų informuotas ir atsakingas“, – pridūrė ji.
Premjerės teigimu, kaupiantieji gali būti ramūs, nes kaupimas šiuose fonduose tapo lankstesnis, o „sistema veikia toliau, su daugiau lankstumo ir pagarba žmogaus pasirinkimui“.
Anot jos, svarstantys pasitraukti ir atsiimti visas savo įmokėtas lėšas iš fondų turėtų neskubėti, nes tai jie galės padaryti iki 2027 metų pabaigos, todėl sprendimas turėtų „būti apgalvotas, o ne priimtas spaudžiant terminams“.
„Tie, kas nori pradėti kaupti, tą gali padaryti bet kuriuo metu. Automatinį įtraukimą į antrąją pensijų pakopą pakeitė nuolatinis kvietimas savanoriškai prisijungti prie kaupimo. Taip pat išlieka paskata kaupti iš valstybės biudžeto“, – teigė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad 2024 metų pabaigoje tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigė esanti pasiryžusi keisti pasitraukimo iš antros pakopos pensijų fondų tvarką ir suteikti laisvės gyventojams patiems pasirinkti, kur jie norėtų investuoti atsiimamas lėšas.
„Sodra“ BNS pranešė iki pirmadienio popietės sulaukusi kelių šimtų tūkstančių įvairių užklausų iš pensijų kaupimo bendrovių, o Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas ir kiti rinkos dalyviai sako, kad kaupiantieji aktyviai domisi galimybėmis iš jų trauktis, pasiimti lėšų arba kaupti toliau, tačiau aiškių tendencijų kol kas įžvelgti negalima.
Nauja, gerokai liberalesnė tvarka įsigaliojo sausio 1-ąją: atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis. Be to, bet kiek kartų galima laikinai stabdyti įmokų mokėjimą.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
