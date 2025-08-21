Ruginienės kandidatūrą Seimui pateikęs prezidentas: 2026-ųjų biudžetas taps pirmu išbandymu

„Valstybės biudžetas 2026-ųjų bus absoliučiai svarbiausias, pirmasis didžiulis šitos Vyriausybės ir valdančiosios koalicijos išbandymas“, – ketvirtadienį žurnalistas sakė šalies vadovas.
G. Nausėdos teigimu, susitarti nebus lengva, nes dėl koalicijos besiderančios trys politinės jėgos turi labai skirtingą įsivaizdavimą apie mokesčių pakeitimus, todėl esant tokiai nuomonių įvairovei rasti kompromisą bus sudėtinga, bet įmanoma.
Socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“ trečiadienį vakare sutarė tęsti koalicijos derybas, tačiau dėl pozicijų pradžioje nutarė pasikonsultuoti politinių organizacijų viduje, tą politinės jėgos darys ketvirtadienį.
Iš Seimo tribūnos kiek anksčiau kalbėjęs prezidentas sakė, jog I. Ruginienė iki šiol sėkmingai ėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas, o kandidatės polinkis siekti kompromisų padėjo įgyvendinti sunkią antrosios pensijų kaupimo pakopos reformą.
„Tikiu, kad Ingos Ruginienės suburta Vyriausybė eis vakarietiškų, socialiai teisingų sprendimų keliu, atlieps žmonių pasitikėjimą valstybės institucijomis ir konstruktyviai spręs jų problemas“, – sakė šalies vadovas.
Pasak jo, dėl sudėtingos geopolitinės situacijos kandidatės lauks didžiuliai iššūkiai.
Prezidento teigimu, taip pat privalu tęsti pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 2027-aisiais, skirti dėmesį skurdo ir atskirčių regionuose mažinimui, tvariam pensijų didinimui bei viešųjų paslaugų prieigos užtikrinimui.
Ketvirtadienį politikė Seime atsakinėjo į parlamentarų klausimus, vėliau atskirai ketina susitikti su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos ir Liberalų sąjūdžio frakcijomis.
Sprendimą dėl I. Ruginienės kandidatūros Seimas priims kitą antradienį.
Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
I. Ruginienė pernai rudenį tapo Seimo nare, o kiek vėliau – socialinės apsaugos ir darbo ministre Gintauto Palucko Vyriausybėje.
Prieš tapdama politike I. Ruginienė ėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas.
Naujausi komentarai