 Nausėda su Belgijos premjeru aptarė ES saugumo stiprinimą ir dvišalį bendradarbiavimą

Nausėda su Belgijos premjeru aptarė ES saugumo stiprinimą ir dvišalį bendradarbiavimą

2026-06-17 17:28
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Briuselyje susitikęs su Belgijos premjeru Bartu de Weveriu (Bartu De Veveriu) aptarė Europos Sąjungos (ES) darbotvarkės klausimus, dvišalį Lietuvos ir Belgijos bendradarbiavimą bei aktualius tarptautinio saugumo iššūkius.

<span>Nausėda su Belgijos premjeru aptarė ES saugumo stiprinimą ir dvišalį bendradarbiavimą</span>
Nausėda su Belgijos premjeru aptarė ES saugumo stiprinimą ir dvišalį bendradarbiavimą / R. Dačkaus / Prezidento kanceliarijos nuotr.

Prezidentūra pranešė, kad šalies vadovas kalbėdamas apie dvišalius santykius pažymėjo, jog Lietuvą ir Belgiją sieja tvirta partnerystė bei glaudus bendradarbiavimas saugumo srityje.

G. Nausėda padėkojo Briuseliui už ilgametį indėlį į Baltijos šalių oro policijos misiją ir dalyvavimą NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje Lietuvoje.

Susitikime taip pat aptartos galimybės stiprinti ekonominius ryšius, G. Nausėda pabrėžė Lietuvos siekį plėtoti bendradarbiavimą su Belgija atsinaujinančios energijos srityje, ypač plėtojant vėjo ir saulės energetiką.

Be kita ko, šalies vadovas pristatė Lietuvos pasirengimą 2027 metų pirmąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai ir pabrėžė, kad Vilnius sieks stiprinti ES vienybę, atsparumą ir gebėjimą veikti geopolitinių iššūkių akivaizdoje, ypatingą dėmesį skirdamas saugumui ir gynybai, paramai Ukrainai, ES plėtrai, konkurencingumo didinimui bei demokratiniam atsparumui.

Skelbiama, kad abu vadovai sutarė, jog turi būti skiriamas pakankamas dėmesys istorinės atminties politikai ES lygmeniu.

Nurodoma, kad aptariant 2028–2034 metų ES daugiametę finansinę programą, prezidentas pabrėžė, jog būtina išlaikyti pakankamą finansavimą sanglaudos ir bendrajai žemės ūkio politikai, kartu užtikrinant investicijas į Europos saugumą, gynybą, karinį mobilumą ir strateginę infrastruktūrą.

Lietuvos vadovas akcentavo, kad tvirta transatlantinė partnerystė išlieka kertine Europos saugumui, o NATO turi toliau stiprinti atgrasymą ir gynybą, ypatingą dėmesį skirdama oro gynybai, gynybos pramonės pajėgumų didinimui bei toliau remdama Ukrainą.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Belgija
susitikimas
Belgijos Karalius
Belgijos premjeras
Bartas De Weveris
karalius Pilypas VI

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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