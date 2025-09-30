Nausėdos palinkėjimą kultūrininkai suprato kaip raginimą toliau tęsti protestus

„Prezidentas patikino, kad tai vertina kaip pilietinės visuomenės brandumo ir budrumo pavyzdį, kuris itin svarbus šioje geopolitinėje situacijoje“, – antradienį žurnalistams Prezidentūroje sakė šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė.
„Prezidentas palinkėjo neleisti sau susitaikyti, toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos ir dar kartą dėkoja už bendrą mūsų visų rūpestį, už mūsų atsakomybę, už Lietuvą“, – teigė ji.
Taip ji kalbėjo G. Nausėdai antradienį susitikus su kultūros bendruomenės atstovais, kurie reiškia nepasitenkinimą ministerijų mainais, kai kultūros sritį perdavus „Nemuno aušrai“ ministro postą užėmė Ignotas Adomavičius.
Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė teigė mananti, kad prezidentas išgirdo bendruomenę.
„Labai tikimės, kad prezidentas išgirdo mus, ir atrodo, kad tikrai išgirdo. Tas palinkėjimas nesusitaikyti su esama pozicija, mes jį priimam kaip padrąsinimą tęsti toliau tai, ką mes pradėjom“, – sakė G. Masteikaitė.
„Niekas nesikeičia, spalio 5 dieną mes laukiame visų jūsų įspėjamajame streike, kuris tikimės, kad atvers, o ne užvers duris. Ir mes norime atverti ribas, atverti sienas, išeiti į žmones, kalbėtis ir (...) kurti dialogą vieni su kitais tarp skirtingai mąstančių grupių ir bandyti rasti tą susitarimo momentą“, – teigė ji.
G. Masteikaitė dar kartą pabrėžė, kad kultūros bendruomenė turi tik vieną aiškų siekį – neprileisti „Nemuno aušros“ prie Kultūros ministerijos.
„Tai nėra jokie klausimai, nueinantys į namų ūkinius, buitinius ar tokius struktūrinius klausimus, kuriuos bando galbūt šiuo metu kelti įvairūs politikai ar politinės partijos. Mes kalbam apie vertybinį pagrindą“, – tikino ji.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
