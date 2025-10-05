Ignotas Adomavičius: pasimelsiu už protestuotojus

Vaizdo įrašu, kuriame – trumpa jo kalba, I. Adomavičius sekmadienį pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.
„Labas rytas. Koks jūsų šiandien planas? Einu, pasimelsiu už protestuotojus, kad jiems pavyktų iškovoti savo teises ir maldas. 11 val. Kamajuose – šv. Mišios. Ateikite, pasirinkite savo koplyčią ir praleiskite dieną su Dievu. Ne veltui sakoma: „Sekmadienį švęsk“. Geros visiems dienos ir iki“, – sakė jis.
Primename, kad spalio 5 dieną Lietuvoje vyksta kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Ši akcija rengiama protestuojant prieš Kultūros ministerijos patikėjimą „Nemuno aušrai“.
„Mes nekalbame apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Mūsų pozicija – vertybinė: Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – teigia streiko organizatoriai.
„Pokalbiuose interpretuokime šūkį „Tai gali būti paskutinis kartas“, vildamiesi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Nepamiršdami, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – tikina jie.
