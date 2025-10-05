 Ignotas Adomavičius: pasimelsiu už protestuotojus

2025-10-05 12:18 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienį atsistatydinęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius teigė, kad žada melstis už protestuotojus, kurie spalio 5-ąją streikuoja skirtinguose šalies miestuose ir miesteliuose.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / P. Peleckio/BNS nuotr. ir vaizdo įrašo stop kadras.

Vaizdo įrašu, kuriame – trumpa jo kalba, I. Adomavičius sekmadienį pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje. 

„Labas rytas. Koks jūsų šiandien planas? Einu, pasimelsiu už protestuotojus, kad jiems pavyktų iškovoti savo teises ir maldas. 11 val. Kamajuose – šv. Mišios. Ateikite, pasirinkite savo koplyčią ir praleiskite dieną su Dievu. Ne veltui sakoma: „Sekmadienį švęsk“. Geros visiems dienos ir iki“, – sakė jis.

Primename, kad spalio 5 dieną Lietuvoje vyksta kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas „Tai gali būti paskutinis kartas“.

Ši akcija rengiama protestuojant prieš Kultūros ministerijos patikėjimą „Nemuno aušrai“.

„Mes nekalbame apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Mūsų pozicija – vertybinė: Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – teigia streiko organizatoriai.

„Pokalbiuose interpretuokime šūkį „Tai gali būti paskutinis kartas“, vildamiesi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Nepamiršdami, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – tikina jie.

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius
kultūros bendruomenė
streikai
Nemuno aušra

Protingas
Patylėtų, o šis vid nerimsta :)
1
0
Tai
Beskvernio milicininkų naudingi idiotai nuo fondų lovio nerimsta.
1
-1
siaips
sis ciniškas pasisakymas niekam nereikalingas, jis tik rodo kiek esi įsižeidęs, įsiskaudinęs. O yra toks liaudies posakis: ant įsiskaudinusio vandeni pila. Geriau jau ramiai priimk savo nevykusi sprendimą o ne įsiskaudinusi vaidint. Nes daugeliui paties priimtas sprendimas atsistatydinti yra lik nesubrendėlio. Lik nežinojai kur eini, ka gausi. Jei ėjai i karą vadinasi turi kariauti o ne net nepradėjęs pabėgti. Gatvėje tokius vadina skidalais. Vienas dalykas jei būtum apsivogęs tada lauk, bet dabar, tai tik silpno žmogaus elgsena ir jokie pateisinimai netiks
1
-2
