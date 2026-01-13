Nerijus Aleksiejūnas: Lietuva – prieš ES dialogą su Rusija

Pasak jo, Bendrija Rusijos invazijos Ukrainoje pradžioje sutarė dėl sąlygų, kada būtų galima atnaujinti kontaktus su Maskva, tačiau šios sąlygos yra „toli nuo įgyvendintų“.
„Yra sąlygos, (...) kur sutarėme, kada galime atnaujinti kontaktus. Kol kas nematome argumento, kuris sakytų, kad kažkas iš Rusijos pusės pasikeite“, – Žinių radijui sakė N. Aleksiejūnas.
„Tai yra įsipareigojimas, dėl kurio sutarėme vienbalsiai, todėl vienbalsiai turėtume ir nutarti, kad kažką keičiame toje politikoje“, – teigė jis.
Taip diplomatas reagavo į Italijos premjerės Giorgios Meloni (Džordžos Meloni) pasisakymą, kad atėjo laikas ES atnaujinti aukšto lygio dialogą su Rusija.
Ministrė pirmininkė sakė, kad deryboms dėl taikos Ukrainoje galėtų būti paskirtas specialusis pasiuntinys.
Ji teigė, kad sutinka su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), kuris gruodį pareiškė, kad Europai būtų naudinga atnaujinti dialogą su Rusijos vadovu dėl karo Ukrainoje.
Anot N. Aleksiejūno, ES ir dabar turi galimybę būti šalia vykstančių Ukrainos taikos derybų.
„Negalėčiau visiškai teigti, kad ES nėra prie derybų stalo. Galbūt ne prie arčiausios susibūrimo vietos, bet esame šalia, esame informuojami“, – sakė ambasadorius.
ES atstovė spaudai, perduodanti suderintą visų Bendrijos šalių poziciją, pirmadienį pareiškė, kad dar nėra sąlygų kalbėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje.
