Nyderlandų ministras Lietuvoje: mes darome jiems didesnį spaudimą

Taip jis kalbėjo Europos šalių žvalgyboms baiminantis, kad Kremliaus karas vis labiau persikelia į žemyno teritoriją bei vasarą Rusijai suintensyvinus raketų ir dronų smūgius Ukrainoje.
„Europa suteikia didesnę paramą Ukrainai ir darome didesnį spaudimą Rusijai. Matėme daugybę hibridinių veiksmų, tarp jų ir vieną Vokietijoje. Tuo pat metu matome tam tikrą eskalavimą iš Rusijos pusės, kuris taip pat rodo, kad spaudimas veikia, ir būtent dėl to jie eskaluoja situaciją“, – antradienį žurnalistams sakė T. Berendsenas.
„Mes darome jiems didesnį spaudimą, kad jie sėstų prie derybų stalo“, – pabrėžė jis.
Praėjusią savaitę Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį ES pavadino turinčiu visus „valstybės remiamo terorizmo“ požymius.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, jog Maskva Vakarus laiko silpnais ir tikisi, jog bet koks spaudimas bus sušvelnintas, todėl atsakas turi būti pakankamai ryžtingas, kad Rusija sustotų.
„Rusija mano, kad mes esame silpni, kad mes nereaguosime ir tiesiog priimsime viską, ir jie gali spausti mus, kiek tik nori, nes mes deeskaluosime, nes nenorime šio konflikto (...). Mums reikia parodyti, kad mes ne tik žinome, bet ir galime tirti tai, ką jie daro, ir kad mums tai nepatinka“, – teigė jis.
Europai sunkiai sekasi rasti atsakomųjų priemonių, kurios sustabdytų Maskvos vykdomas hibridines atakas. Analitikai teigia, kad tradicinės priemonės, kuriomis siekiama atgrasyti Rusiją, tokios kaip šnipų demaskavimas ir diplomatinis atsakas, iki šiol mažai ką pakeitė.
Reaguodamos į situaciją ES šalys svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas. 21-asis paketas padarė žalos Rusijos ekonomikai, tačiau analitikai teigia, kad jų atgrasomasis poveikis iki šiol yra ribotas.
„Mes pritariame naujiems sankcijų paketams Rusijai, nepriklausomai nuo jų turinio“, – teigė T. Berendsenas.
„Mūsų požiūris, kartu su Europa, suteikti daugiau paramos Ukrainai ir daryti didesnį spaudimą Rusijai (...). Turime suprasti, kad jei bus rastas sprendimas Ukrainoje, Rusijos keliama grėsmė nedings. Todėl mes ir toliau dirbame šia linkme, o sankcijų paketai yra šio darbo dalis“, – pridūrė jis.
K. Budrys pabrėžė, jog Europa į Rusijos eskalavimą turi atsakyti politiškai bei ekonomiškai ir didinti paramą Ukrainai.
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