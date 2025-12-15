 Olekas lankysis Taline: susitiks su Estijos prezidentu ir ministru pirmininku

Olekas lankysis Taline: susitiks su Estijos prezidentu ir ministru pirmininku

2025-12-15 07:04
ELTOS inf.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas darbo vizitu pirmadienį lankysis Estijos sostinėje. Šis vizitas numatytas oficialioje parlamento vadovo darbotvarkėje.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / D. Labučio/ELTOS nuotr.

J. Olekas Taline susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu, ministru pirmininku Kristenu Michalu ir Rygikogo pirmininku Lauriu Husaru.

Be to, J. Olekas lankysis Estijos gynybos įmonėje „Defsecintel Solutions“ bei susitiks su „Rail Baltica Eesti“ vadovais aptarti projekto įgyvendinimo eigą šioje šalyje.

„Susitikime aptarsime Baltijos valstybėms reikšmingų strateginių infrastruktūros projektų eigą, ypač svarbią kariniam mobilumui. Taip pat įvertinsime situaciją prie mūsų išorės sienų ir tai, kokių bendrų žingsnių galime imtis“, – pranešime teigia parlamento vadovas.

Taip pat pirmadienio vakarą numatytas Seimo pirmininko susitikimas su Estijos lietuvių bendruomene.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Estija
vizitas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų