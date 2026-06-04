Opozicija mano, kad koalicija nesikeis, tačiau abejoja Kęstučio Budrio ateitimi poste

„Koalicijos sudėties pakeitimu nelabai tikiu, nes apie raudonas linijas čia kalbėjimo buvo labai daug“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Apie galimus pokyčius koalicijoje, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“, dalis socialdemokratų kalba jau kurį laiką. Tuo metu žiniasklaidoje trečiadienį pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir K. Budrys.
„Kęstučio Budrio padėtis yra pati labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje. Jis neturi tvirto politinio užnugario ir jo šiek tiek labiau nepriklausoma laikysena ir pakankamai ryškios pozicijos užsienio politikos srityje akivaizdžiai kirtosi su dalies koalicijos – „Nemuno aušros“, valstiečių ir žaliųjų – pažiūromis“, – kalbėjo liberalų lyderė.
„Matyt, jeigu visgi socdemų sprendimas yra nieko nekeisti koalicijoje, panašu į tai, Kęstučio Budrio pozicijos darosi vis labiau silpnos“, – pridūrė ji.
Pakeitus ministrą, V. Čmilytės-Nielsen nuomone, pašlytų socdemų santykiai su prezidentu, kurio patarėju K. Budrys buvo iki darbo Vyriausybėje.
Matyt, jeigu visgi socdemų sprendimas yra nieko nekeisti koalicijoje, panašu į tai, Kęstučio Budrio pozicijos darosi vis labiau silpnos.
Mato naują premjerą
V. Čmilytei-Nielsen antrino ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Aš manau, kad Kęstutis Budrys skaičiuoja paskutines dienas ministro pozicijoje“, – teigė jis.
Politikas teigia girdėjęs versiją, kad iš K. Budrio ministro portfelį galėtų perimti LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Esu girdėjęs tokią versiją, bet manau, kad Mindaugui Sinkevičiui neužteks būti užsienio reikalų ministru, norint procesus valdyti partijoje ir Vyriausybėje. Jam reikėtų būti ministru pirmininku“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Opozicijos lyderiai įsivaizduoja, kad labiau tikėtina, jog M. Sinkevičius pakeistų ne K. Budrį, o dabartinę premjerę Ingą Ruginienę.
„Mano galva, tai būtų pats logiškiausias variantas. Ar įmanomas? Čia jau jo asmeninis apsisprendimas, be abejo. Galbūt nuspręstų tiesiog, kad Inga Ruginienė turėtų ir toliau sugerti visą kritiką ir tą tokį nepopuliarios Vyriausybės svorį, taktiškai yra tiesiog patogiau neprisiimti atsakomybės“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Nors žvelgiant valstybiškai, po visų skandalų, po Registrų centro visiško nesugebėjimo informuoti gyventojų laiku, manau, kad pamėginti su Mindaugu Sinkevičium socialdemokratams tikriausiai būtų geriau, negu tiesiog išlaikyti tai, kas yra dabar“, – teigė ji.
Anot L. Kasčiūno, versija, kad M. Sinkevičius perims vadovavimą Ministrų kabinetui, pastaruoju metu yra stiprėjanti.
„Ministrė pirmininkė nėra dabar pačiame geriausiame savo pasirodymo etape. Tai socialdemokratams reikia galvoti, ką daryti. Aišku yra kitas variantas – traukti iki savivaldos (rinkimų – BNS), pažiūrėti, kaip ten ir po savivaldos tada daryti rokiruotę. Galbūt galimas ir toks variantas“, – dėstė konservatorių vedlys.
Jis abejojo koalicijos pasikeitimu, tačiau jei taip įvyktų, L. Kasčiūno nuomone, būtų ir daugiau pasikeitimų postuose.
„Jeigu tu perkrauti sistemą bandai, suformuoti naują koaliciją, tada yra naujos derybos, tada Seimo pirmininkas yra derybų objektas, tada ministras pirmininkas yra derybų objektas ir visi kiti ministrai yra derybų objektai“, – sakė parlamentaras.
Demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigia, kad pokalbių su socdemais dėl koalicijos nevyksta.
„Kiek aš esu informuotas, jokių pokalbių nėra vykstančių, kad galėčiau pasakyti, kad būtų derinamos kokios nors sąlygos arba ten kaip mes reaguosime. Aš manau, kad gal patiems socialdemokratams yra tiesiog sudėtinga su kuo nors vesti pokalbį ir siūlyti matant tą nuotaikų įvairovę ir nuomonės skirtumus“, – sakė politikas.
„Mano vertinimu, situacija šiandien yra labai paprasta. Ta situacija yra ne apie kitas partijas, ne apie kitus asmenis, bet apie pačius socialdemokratus. Patys socialdemokratai, kaip mes matome, per praėjusią dieną nuosekliai išsakė labai įvairias vidaus nuotaikas, labai įvairias vidaus pozicijas. Ateina vidinis socialdemokratų pasirinkimas, kurį partija turi padaryti“, – teigė jis.
Žemaitaitis sprendimo laukia ramiai
Seimo pirmininkas Juozas Olekas žurnalistams teigė manantis, kad nėra poreikio keisti nei koalicijos sudėties, nei K. Budrio, tačiau nesiėmė prognozuoti, kaip nuspręs partijos taryba.
„Aš nesu koks nors pranašas, jeigu būčiau pranašas, dabar tai pasakyčiau. Visko laukit šeštadienį, šeštadienį bus pasakyta, kas bus nuspręsta“, – sakė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis taip pat nemato būtinybės keisti valdančiosios daugumos sudėtį.
„Manau, kad nėra pagrindo kažką keisti, nežinau, kas čia galėtų keistis. (...) Natūralu, kad Socialdemokratų partija yra demokratinė partija ir kad yra nuomonių įvairovė. Ačiū Dievui, kad ten nėra kaip kokioje nacistinėje partijoje, kur vienas lyderis kaip pasakė, taip ir turi būti. Tai pas mus irgi frakcijoje ir partijoje yra skirtingų nuomonių“, – sakė politikas.
Tuo metu užsienio reikalų ministrą R. Žemaitaitis keistų.
„Jeigu aš būčiau premjeras ir „Nemuno aušra“ turėtų 52 Seimo narius ir būtų valdančiojoje daugumoje, tai Kęstučiui Budriui tikrai aš pasiūlyčiau užimti kitas pareigas, kokio ambasadoriaus kitoje šalyje, nes paskutiniai įvykiai, kada nevykdoma yra Vyriausybės programa, kada nederinami pasisakymai su Vyriausybe ir su koalicija, nėra priimtina“, – teigė „aušriečių“ vedlys.
Nors daugiausia klausimų kyla dėl „Nemuno aušros“ ateities koalicijoje, R. Žemaitaitis sako socdemų sprendimo savaitgalį laukiantis ramiai.
„Labai ramiai, praleisiu gamtoje, šienaudamas žolę savo gyvuliukams žiemai“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, dėl valdančiosios koalicijos ateities Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba žada apsispręsti šeštadienį.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šeštadienį vyksianti LSDP taryba turėtų nuspręsti, ar bus keičiama valdančiosios koalicijos sudėtis, M. Sinkevičius žadėjo partiečiams pateikti tris galimus variantus. Jis taip pat tikino, kad tarybos posėdžio metu apie Ministrų kabineto sudėtį diskutuojama nebus.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų.
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