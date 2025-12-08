Paaiškėjo, kada Vyriausybė spręs dėl ekstremalios situacijos paskelbimo

Kaip skelbta, ekstremaliąją situaciją dėl balionų keliamos grėsmės civilinei saugai siūloma paskelbti visoje šalyje. Tokį nutarimo projektą praėjusį penktadienį registravo Vidaus reikalų ministerija (VRM).
Šis projektas buvo pateiktas derinti skubos tvarka, anot ministerijos, atsižvelgus į tai, kad „hibridinės atakos dažnėja ir intensyvėja, ir į poreikį kuo skubiau valstybės institucijoms įsitraukti į ekstremaliosios situacijos likvidavimą ir padarinių šalinimą“.
Pasak VRM, ekstremaliosios situacijos neįvedimas lemtų neigiamas pasekmes valstybės ir visuomenės saugumui, stabilumui, gali turėti neigiamos įtakos visuomenės pasitikėjimui valstybės institucijomis.
„Būtinybė paskelbti ekstremaliąją situaciją grindžiama poreikiu dar glaudžiau koordinuoti institucijų, dalyvausiančių ekstremaliosios situacijos likvidavime ir jos padarinių šalinime, veiksmus“, – teigia VRM projektą lydinčiuose dokumentuose.
Kaip nurodė ministerija, dėl situacijos sudėtingumo jai suvaldyti reikalingi Lietuvos kariuomenės pajėgumai.
Anot VRM, nutarimui įgyvendinti gali reikėti papildomų valstybės biudžeto lėšų, tačiau „kiek jų reikės, paaiškės tik ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo metu“. Taip pat akcentuojama, kad galima naudoti valstybės rezervo lėšas.
Jeigu Vyriausybė antradienį paskelbs ekstremaliąją situaciją, valstybės operacijų vadovu bus paskirtas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kaip praėjusią savaitę sakė premjerė Inga Ruginienė, toks teisinis režimas reikalingas, kad siekdamos užkardyti kontrabandinių balionų skrydžius jungtinės grupės galėtų dirbti paprasčiau.
Pasak Vyriausybės vadovės, ekstremaliąją situaciją numatoma skelbti remiantis ekspertų patarimu, taip pat neatmetama galimybė „eiti giliau“. Tai reiškia griežtesnį nepaprastosios padėties režimą, kuris įvedamas parlamentarų sprendimu.
BNS rašė, kad Seimo opozicija siūlo skelbti nepaprastąją padėtį dėl kontrabandinių balionų situacijos. Anot opozicinių parlamentarų, tai leistų imtis rimtesnių ribojimų, įgalintų veikti kariuomenę vietoje teisėsaugos, o ekstremalioji situacija yra per švelni.
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
VRM duomenimis, šiemet užfiksuoti 599 kontrabandinių balionų ir 197 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė 320 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymų.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
