Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos Vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją

„Akivaizdu, kad ekstremalioji situacija skelbiama ne tik dėl civilinės aviacijos trikdymo, bet dėl nacionalinio saugumo intereso ir poreikio dar glaudžiau koordinuoti institucijų veiksmus“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Kaip teigiama priimtame Ministrų kabineto nutarime, ekstremali situacija paskelbta dėl iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvos teritoriją nuolat leidžiamų ir kontrabandą gabenančių balionų, keliančių grėsmę nacionalinio saugumo interesams, bei dėl to kylančio pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir aplinkai.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu paskirtas V. Kondratovičius.
Pasak jo, dėl ekstremalios situacijos visuomenė nepatogumų nepatirs, nes taikomos priemonės bus tikslinės.
Pasak Vidaus reikalų ministerijos (VRM), ekstremaliosios situacijos neįvedimas lemtų neigiamas pasekmes valstybės ir visuomenės saugumui, stabilumui, gali turėti neigiamos įtakos visuomenės pasitikėjimui valstybės institucijomis.
„Būtinybė paskelbti ekstremaliąją situaciją grindžiama poreikiu dar glaudžiau koordinuoti institucijų, dalyvausiančių ekstremaliosios situacijos likvidavime ir jos padarinių šalinime, veiksmus“, – teigiama projektą lydinčiuose dokumentuose.
Kaip nurodė ministerija, dėl situacijos sudėtingumo jai suvaldyti reikalingi Lietuvos kariuomenės pajėgumai.
Daugiau teisių kariams
Vyriausybė dėl to antradienį taip pat priėmė nutarimą dėl teisių kariams suteikimo ekstremalios situacijos metu.
Pagal jį, kariams suteikiamos teisės padėti pareigūnams vykdyti jų funkcijas likviduojant ekstremalią situaciją ir šallnti jos padarinius.
Kariams būtų suteikiama teisė duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą.
Taip pat kariai galės laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą, tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus, atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą, sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą, panaudoti specialiąsias priemones.
„Atsižvelgiant į tai, kad dėl į Lietuvos teritoriją nuolat leidžiamų ir kontrabandą gabenančių balionų vis dažniau sutrikdoma tarptautinio Vilniaus oro uosto veikla ir keliamos grėsmės visai civilinei aviacijai, bei į tai, kad, siekiant padėti veiksmingai valdyti susidariusią situaciją ir užkirsti kelią galimoms grėsmėms, kariams minėtos teisės turėtų būti suteiktos kaip įmanoma greičiau“, – teigia nutarimą parengusi Krašto apsaugos ministerija.
Projektas skubos tvarka antradienį bus teikiamas Seimui, teisės kariams būtų suteikiamos trims mėnesiams.
Anot VRM, nutarimui įgyvendinti gali reikėti papildomų valstybės biudžeto lėšų, tačiau „kiek jų reikės, paaiškės tik ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir padarinių šalinimo metu“. Taip pat akcentuojama, kad galima naudoti valstybės rezervo lėšas.
Laiko hibridine ataka
Kaip praėjusią savaitę sakė premjerė Inga Ruginienė, toks teisinis režimas reikalingas, kad siekdamos užkardyti kontrabandinių balionų skrydžius jungtinės grupės galėtų dirbti paprasčiau.
Pasak Vyriausybės vadovės, ekstremaliąją situaciją numatoma skelbti remiantis ekspertų patarimu, taip pat neatmetama galimybė „eiti giliau“. Tai reiškia pereiti į griežtesnį nepaprastosios padėties režimą. Jis įvedamas Seimo sprendimu.
BNS rašė, kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
VRM duomenimis, šiemet užfiksuoti apie 600 kontrabandinių balionų ir 200 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
