Paaiškėjo, kurie parlamentarai dirbs dėl LRT pataisų diskutuosiančioje darbo grupėje

Kaip Eltai patvirtino Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė, darbo grupei pirmininkaus parlamento vadovas Juozas Olekas, joje taip pat dirbs Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė, Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, taip pat šio komiteto nariai – konservatoriai Vytautas Juozapaitis ir Vytautas Kernagis, socialdemokratai Vytautas Grubliauskas, Indrė Kižienė.
Darbo grupėje taip pat turėtų dirbti ir Audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius bei komiteto nariai – Roma Janušonienė, Artūras Zuokas. Taip pat Seimo opozicijoje dirbančios demokratė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kaip ELTA skelbė anksčiau, antradienį Seimo valdyba nusprendė į darbo grupės sudėtį, vietoje Medijų tarybos atstovo, įtraukti Žurnalistų profesionalų asociaciją. Grupę sudarys septyniolika narių.
Taip pat antradienį planuojamas pirmasis šios darbo grupės posėdis.
Patobulinti LRT įstatymo pataisų projektą parlamentarai tikisi iki vasario vidurio.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent septyni iš dvylikos.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
Vis dėlto, priimti LRT įstatymo pataisų dar rudens sesijoje valdantiesiems nepavyko. Praėjusią savaitę Prezidentūroje buvo surengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas. Po jo apsispręsta pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
