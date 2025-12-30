Opozicija apie pirmąjį darbo grupės susitikimą dėl LRT pataisų: surežisuotas spektaklis

„Įspūdis chaotiškas. Man atrodo, kad didelė klaida padaryta sąmoningai, jog nėra įtraukta Medijų taryba. Alternatyva buvo traukti ne visą Medijų tarybą, o Medijų tarybos siūlymu organizacijų, jų asociacijų atstovus – iš viso jų būtų aštuoni. Tai jau labiau subalansuotų ir atlieptų žiniasklaidos balsą“, – antradienį Seime žurnalistams teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Tačiau akivaizdu, kad bijoma prarasti šios darbo grupės politinę kontrolę, nes skaičiuojami yra balsai. Mes matome, kad yra septyni valdančiųjų nariai plius Artūras Zuokas, kuris, kaip Mišrios grupės atstovas, panašu, kad palaikys valdančiuosius. Ir labai stengiamasi neišleisti darbo grupės kontrolės iš savo rankų“, – tęsė ji.
Be to, liberalė, kaip ir posėdžio metu, pabrėžė, jog šio pirmojo susitikimo nevadintų posėdžiu, kadangi Seimo valdybos sprendimu į darbo grupės sudėtį įtrauktos žurnalistus atstovaujančios organizacijos net neturėjo galimybės apsvarstyti, ar deleguos narį. Kaip jau skelbta, Seimo valdyba dėl darbo grupės sudėties galutinai apsisprendė antradienį, likus pusantros valandos iki pirmojo šios grupės posėdžio.
V. Juozapaitis: jeigu mūsų nuomonė nebus reikalinga – pasitrauksime
Savo ruožtu konservatorius Vytautas Juozapaitis posėdį apibūdino kaip „neprofesionaliai surežisuotą smagų spektaklį“.
„Tai, kad yra nepakviesti žurnalistai ir tos asociacijos, dėl kurių mes čia ir renkamės, rodo didžiulę valdančiųjų baimę nuo pat pradžių paimti tą iniciatyvą į savo rankas“, – sakė jis.
Opozicija posėdžio metu ne kartą išreiškė kritiką, esą nesilaikoma elementarių biurokratinių taisyklių. Pasak V. Juozapaičio, jeigu valdantieji ir toliau organizuos posėdžius netvarkingai, opozicija juose nebedalyvaus.
„Spektaklis surežisuotas iki pat pabaigos ir jie jau žino to spektaklio rezultatą. Mes tikrai nebūsime pasyviais stebėtojais. Jeigu mūsų nuomonė niekam nebus reikalinga (…), tai, be jokios abejonės, mes pasitrauksime iš tokios darbo grupės, jeigu ji nepradės dirbti taip, kaip dera demokratinėje valstybėje“, – kalbėjo konservatorius.
Tiesa, parlamentaras pabrėžė, jog tai, kad darbo grupės reglamente kalbama apie LRT valdyseną plačiąją prasme, o ne apie konkretų prieštaringai vertinamo įstatymo projekto straipsnį, teikia vilčių.
„Kiek spėjau perskaityti (reglamento projektą – ELTA), tai yra išplėstinis, nėra apie vieną konkretų straipsnį, kas teikia vilčių, kad bus kalbama apie visą valdyseną. Aš to tikiuosi ir to tikisi visi, kurių keliasdešimt tūkstančių kelias paras buvo atėję prie Seimo“, – teigė V. Juozapaitis.
Olekas nesutinka su opozicijos kritika
Seimo pirmininkas Juozas Olekas nesutinka su opozicijos reiškiama kritika, esą valdantieji siekia skubos tvarka organizuoti LRT įstatymo pataisas tobulinsiančios darbo grupės posėdžius. Parlamento vadovo teigimu, nėra prasmės gaišti laiko atidėliojant darbo grupės posėdžius, todėl, pabrėžia jis, darbas turėtų būti pradėtas kuo greičiau.
„Tikrai nemanau, kad čia yra koks nors specialus judėjimas ar skubėjimas dėl sprendimų priėmimo“, – antradienį po pirmojo darbo grupės susirinkimo žurnalistams sakė J. Olekas.
„Man atrodo, svarbu, kad mes galėtume pradėti darbus, nes, iš vienos pusės, to laiko yra pakankamai (...). Bet čia pasitaiko ir mūsų iškilmingų renginių, kurie bus, ir turbūt ne kiekvieną dieną galėsime posėdžiauti. Tai, man atrodo, kad gaišti laiko nėra ko, reikia tą laiką išnaudoti“, – pabrėžė jis.
Parlamento vadovas pabrėžė manąs, kad antradienį įvykęs parengiamasis darbo grupės posėdis buvo produktyvus. J. Olekas taip pat tikina nematąs didelės problemos, kad kai kurios į darbo grupę savo narius deleguoti turinčios organizacijos dar nebuvo spėjusios išsirinkti savo atstovų.
„Jis, man atrodo, šiandieną buvo labai produktyvus – žmonės parsineš projektą, galės aptvarkyti savo organizacijoje, kurią jie atstovauja. O tie, kurie nesuspėjo, nes mes stengėmės atliepti įvairias nuomones, buvo pasiūlymų ir vienus įtraukti į darbo grupę, ir kitus, tai, manau, kad padarėme tai maksimaliai, kad jie galėtų taip pat pasiruošę ateiti į darbo grupę“, – pabrėžė J. Olekas.
„Pati Medijų taryba bus mūsų išoriniai ekspertai. Aš keletą kartų kalbėjau su Medijų tarybos vadovu – jam ta pozicija irgi tiko. Ir, be abejo, kad šituose posėdžiuose neužsidarysime vien tik tais nariais, kurie yra darbo grupėje, pakviesime ir kitus“, – patikino jis.
Seime antradienį pirmą kartą susirinko dėl LRT įstatymo pataisų suburta darbo grupė. Nuo pat pradžių posėdyje netrūko kivirčų – opozicija kritikavo posėdžio organizavimo tvarką – kodėl nebuvo oficialiai paviešinti darbo grupėje dirbsiantys parlamentarai bei kodėl susitikimas sušauktas taip skubiai, praėjus vos kelioms valandos po Seimo valdybos.
Kaip skelbta, antradienį posėdžiavusi Seimo valdyba nusprendė į darbo grupės, diskutuosiančios dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, sudėtį vietoje Medijų tarybos įtraukti Žurnalistų profesionalų asociaciją.
Iš viso darbo grupę sudarys septyniolika narių: dvylika parlamento ir penki žiniasklaidos organizacijų atstovai.
ELTA primena, kad Seime skubos tvarka svarstytos LRT įstatymo pataisos sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos. Tris vakarus iš eilės, prie Seimo vyko protestai „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent septyni iš dvylikos.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
Vis dėlto, priimti LRT įstatymo pataisų dar rudens sesijoje valdantiesiems nepavyko. Praėjusią savaitę Prezidentūroje buvo surengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas. Po jo apsispręsta pristabdyti LRT įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
