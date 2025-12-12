Opozicija tęsia boikotą – nedalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose

Kaip BNS nurodė konservatorių ir liberalų lyderiai, opozicijos nariams palikta galimybė nedalyvauti posėdžiuose, iki kol nebus užsakytas LRT projekto ekspertinis vertinimas.
„Nedalyvausime, kol nebus užsakytas ekspertinis vertinimas, kuriam mes surinkome reikiamus Seimo narių parašus“, – sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Pirmas penktadienio rytą prasidėjo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis, jam vykti kvorumo užteko.
„Vakar buvo padarytos grubios (Seimo – BNS) statuto pažeidimo klaidos, sąmoningai nebuvo pateikta ekspertinei išvadai teikiamas projektas, nors tas prašymas buvo pateiktas prieš skubos prašymą. Tikrai negalime dalyvauti dabar komiteto posėdžiuose, kai taip elgiamasi plenarinių posėdžių salėje“, – kalbėjo komiteto narė konservatorė Giedrė Balčytytė.
Kiti opozicijos nariai į nuotoliu vykusį posėdį neprisijungė.
Salę paliko ir liberalas Vitalijus Gailius, tačiau jis po penkių minučių padarytos komiteto posėdžio pertraukos grįžo, teigdamas, jog dalyvauja tik dėl to, kad „nestovėtų pareigūnų statutas“.
Kaip BNS sakė Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis, opozicija penktadienį nedalyvavo ir URK posėdyje.
Tuo metu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje dalyvavo konservatorius Arvydas Pocius.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį po balsavimo dė LRT įstatymo pakeitimo Seimo opozicija ketvirtadienį paliko posėdžių salę ir žada negrįžti, kol nebus užsakytas poveikio vertinimas šioms pataisoms.
Posėdžių salę paliko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Demokratų „Vardan Lietuvos“ ir Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai.
Valdantieji toliau liko posėdžiauti vieni.
