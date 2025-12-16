Valdantiesiems neišbraukus LRT pataisos iš darbotvarkės, opozicija posėdžiaus atskirai

„Kadangi esate ir toliau įjungę buldozerį per nepriklausomą nacionalinį transliuotoją, opozicija išeina iš salės pasitarti į Konstitucijos salę“, – pranešė opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Kaip ir per praėjusio ketvirtadienio popietiniame posėdį salę paliko konservatoriai, liberalai ir demokratai.
Projektus svarstyti ir priimti liko valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ bei Mišrios Seimo narių grupės nariai.
Opozicijos atstovai į posėdžių salę ketina grįžti tik pristatyti savo rengtų projektų bei siūlymų. Daugiausia jų – per pusantro šimto – yra dėl LRT įstatymo pataisų.
L. Kasčiūnas prognozavo, kad popietinis antradienio plenarinis posėdis truks iki trečiadienio paryčių.
Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, už tai, kas vyksta Seime su LRT įstatymo pataisa, tiesiogiai atsakingas parlamento vadovas socialdemokratas Juozas Olekas, todėl svarstoma inicijuoti nepasitikėjimą juo.
„Valdantieji važiuoja svaiginančiu greičiu per visas Seimo procedūras. Visiškai nesuprantama, kodėl reikia šitaip skubėti, vengiant bet kokios diskusijos, rengiant įvairias atakas prieš atskirus žurnalistus, prieš LRT generalinę direktorę. Matome, kad čia puolimas ne tik prieš žiniasklaidą, bet ir precedento sukūrimas, jog per savaitę galima bet kurį klausimą išspręsti turint tokią daugumą“, – tvirtino liberalė.
Pasak opozicinių demokratų pirmininko Sauliaus Skvernelio, „kažkokia nesuvokiama jėga stumia valdančiuosius pažeidinėti Seimo statutą“. Anot jo, svarstant LRT įstatymo pataisas, nesilaikoma nei statute nustatytų terminų, nei kitų procedūrų.
„Jie padarė viską, kad užtikrintų šimtaprocentinį pralaimėjimą Konstituciniame Teisme“, – tvirtino politikas.
Valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką siekia pakeisti šią savaitę.
BNS rašė, kad Seimas po pateikimo yra pritaręs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projektui, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
