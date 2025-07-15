Paluckas užstojo ministrę: nepridėjus taškų, visa abiturientų karta eitų į profesines mokykas

„Aš manau, kad ministrė priėmė gerą sprendimą. Ir iš esmės tais sprendimais ji ištaiso buvusios Vyriausybės ir buvusios kadencijos daugumos grubias klaidas“, – žurnalistams Seime teigė G. Paluckas.
„Dabartinė opozicija ir konkrečiai konservatoriai turėtų prisiimti pilną atsakomybę už susiklosčiusią situaciją, nes tai yra jų pakeitimai, kurie buvo padaryti ir atvedė prie šitos situacijos“, – pabrėžė premjeras.
Ministras pirmininkas akcentuoja, kad šis švietimo ministrės sprendimas gelbėja tūkstančius abiturientų, kurie būtų negalėję įstoti į aukštąsias mokyklas.
„Aš galėčiau pirštus lenkti, kai buvo pakeista programa, buvo neparūpinta vadovėlių, kai buvo pakeista vertinimo sistema pakeliant kartelę – tai yra būtent šitie dalykai, kurie atvedė prie tokio rezultato“, – sakė ministras pirmininkas.
„Atsiminkime proporcijas – jeigu mes vieną tūkstantį šimtukininkų iš tikrųjų šiek tiek nuskriaudžiame, nes jie iš tikrųjų gavo aukščiausius įvertinimus, tai dešimtis tūkstančių iš apačios pakeliame, kurie neišlaikė matematikos egzamino ir neturėtų galimybės studijuoti aukštojoje mokykloje. Ar jūs suprantate tai? Mes gelbėjame tūkstančius abiturientų“, – sakė jis.
Nepakoregavus VBE rezultatų, ši abiturientų karta eitų studijuoti į profesines mokyklas
G. Paluckas teigia, kad šioje situacijoje svarbiausia įsivertini proporcijas – kiek mokinių nukentėtų, jei egzaminų rezultatai nebūtų koreguoti.
„Mes kalbame apie proporciją – jeigu turime vienoje svarstyklių pusėje tūkstantį asmenų, o kitoje mes turime dešimt ar dvidešimt tūkstančių asmenų, tai vis tik reikia žiūrėti bendresnio intereso. Dar kartą kartoju – jeigu nebūtų priimtas šitas sprendimas, visa šita mokyklų absolventų karta eitų studijuoti į profesines mokyklas“, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.
„Savaime tai nėra blogai, bet platesnį pasirinkimą sudaryti mokiniams, kur eiti studijuoti, mes turėtume, nes šiandieną būtent dėl opozicijos tuometinių veiksmų jie tapo eksperimentine karta. Aš nemanau, kad jie dėl to turi visa apimtimi nukentėti“, – akcentavo jis.
Nors dėl sprendimo pridėti po 10 taškų prie abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų kritiką Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) reiškia ne tik moksleiviai, opozicija, bet ir Prezidentūra bei teisininkai, ministrė Raminta Popovienė tikina nesvarstanti apie atsistatydinimą. Politikė pažymi – sprendimą dėl dvyliktokų pasiekimų priėmė ne ji, o egzaminų vertinimo komisijos bei Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).
Kaip skelbta anksčiau, praėjusį trečiadienį, paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ŠMSM vadovės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi, siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16-os ir šiuo metu nustatytos 35-ių taškų egzaminų išlaikymo kartelės.
Tiesa, toks sprendimas sulaukė kritikos ne tik iš moksleivių bei tėvų bendruomenės, bet ir iš Seimo opozicijos, Prezidentūros. Akcentuojama, jog pridėjus po 10 taškų, žymiai daugiau nei įprasta moksleivių gavo aukščiausią, 100 balų įvertinimą. Taip, pasak sprendimo kritikų, mažinamas abiturientų konkurencingumas, stojant į aukščiausias mokyklas – nuskriausti lieka šimtukus ir be pagalbos galėję gauti mokiniai.
Pirmadienį susidariusią situaciją ministrė aptarė su Seimo TS-LKD frakcija. Tuomet R. Popovienė tikino, jog pastaroji dvyliktokų laida buvo eksperimentų karta. Socialdemokratė akcentavo, jog abiturientai laikė egzaminus, padidinus išlaikymo kartelę, taip pat neturėjo reikiamų vadovėlių.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.
