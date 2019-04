Panevėžio mero piktnaudžiavimo byla bus nagrinėjama Šiauliuose

Apeliacinis teismas patenkino tokį Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Sigito Bagdonavičiaus prašymą. Teisėjas nurodė, kad „yra tam tikros aplinkybės“, dėl kurių nagrinėjant bylą Panevėžio apygardos teisme „gali kilti abejonių šio teismo nešališkumu“.

„Viena jų – tai, kad Panevėžio apygardos teismo pirmininkas Eigirdas Činka yra asmeniškai pažįstamas su kaltinamuoju R. M. R. Be to, kaltinamasis kandidatavo į mero postą per paskutiniuosius rinkimus į savivaldybių tarybų ir tiesioginius merų rinkimus, kuriuos laimėjo palaikomas didžiosios dalies Panevėžio visuomenės“, – teigiama teismo pranešime.

S. Bagdonavičius nurodė, jog Panevėžio apygardos teismo teisėjai taip pat pat yra miesto visuomenės dalis, todėl nagrinėdami šią rezonansinę baudžiamąją bylą „dėl padidėjusio visuomenės dėmesio gali jausti netiesioginę įtaką ar sulaukti nepagrįstų teismo, teisėjų darbo vertinimų“.

Baudžiamojo proceso kodeksas numato galimybę perduoti bylą kitam teismui „siekiant užtikrinti svarbius valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus“.

Lietuvos apeliacinis teismas pritarė Panevėžio apygardos teismo argumentams, kad visos nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas perduoti bylą nagrinėti kitam apygardos teismui.

Apeliacinis teismas pažymėjo ir tai, kad baudžiamoji byla yra rezonansinio pobūdžio, todėl nurodytos aplinkybės gali būti pagrindas pareikšti nušalinimą bet kuriam Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui.

„Nors teismas vykdydamas teisingumą yra nepriklausomas, esant tokioms aplinkybėms, siekiant pašalinti bet kokias abejones bylą nagrinėjančio teismo nešališkumu, kad nei byloje dalyvaujantiems asmenims, nei visuomenėje nekiltų nepagrįstų teisėjų darbo vertinimų, o kartu užtikrinant teisingumo interesus, R. M. R., G. M. ir M. V. baudžiamąją bylą tikslinga iš Panevėžio apygardos teismo perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.

R. Račkauskas, jo patarėja Gintarė Maskoliūnienė ir privačiame sektoriuje konsultavimo bei viešinimo srityje dirbantis vilnietis M. V. kaltinami piktnaudžiavimu. BNS žiniomis, teisėsaugos kaip M. V. įvardijamas kaltinamasis yra įmonės „Lukrecijos reklama“ vadovas Marius Vaupšas.

Teisėsauga įtaria, kad R. Račkauskas per patarėją davė neteisėtus nurodymus valstybės tarnautojams, kad „Lukrecijos reklama“ laimėtų viešuosius pirkimus, o už tai meras gavo asmeninės naudos. Meras kaltinimus neigia.

Daugiau nei devynis mėnesius R. Račkauskas buvo nušalintas nuo pareigų – bylą perdavus teismui teisėsauga į merus perrinkto R. Račkausko nusprendė nebenušalinti.

Byla išskirta iš didesnio tyrimo dėl galimos korupcijos Panevėžio savivaldybėje, ikiteisminis tyrimas pradėtas pernai birželį.