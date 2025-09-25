 Paskirtasis ministras: Povilas Poderskis gali likti Aplinkos ministerijoje

2025-09-25 09:33
Lukas Juozapaitis (BNS)

Paskirtasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, jog darbą baigiantis laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis gali likti Aplinkos ministerijoje ir tapti jos kancleriu.

Povilas Poderskis
Povilas Poderskis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Jei atvirai – jei viskas susiklostys kaip planuojama – jis galės būti kancleriu“, – ketvirtadienį susitikime su opozicinėmis Seimo frakcijomis sakė K. Žuromskas.

Ar tiesa, kad P. Poderskis taps paskirtojo ministro vadovaujamos ministerijos kancleriu, patvirtinti prašė liberalas Simonas Gentvilas.

Iki šiol aplinkos viceministro pareigas ėjusį K. Žuromską ministru prezidentas patvirtino trečiadienį. Jis pareigose pakeis P. Poderskį, kuris, sugriuvus Gintauto Palucko Vyriausybei, taip pat pretendavo į postą, tačiau nesulaukė Gitano Nausėdos palaikymo.

